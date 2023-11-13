Penyebab Robert Lewandowski Marah Besar kepada Lamine Yamal di Laga Barcelona vs Alaves

PENYEBAB Robert Lewandowski marah besar kepada Lamine Yamal di laga Barcelona vs Alaves akan dibahas di sini. Lewandowski terlihat tidak puas karena permainan Yamal dalam laga yang digelar di Estadi Olimpic Lluis Companys, Minggu (12/11/2023).

Momen tersebut terjadi saat Yamal menyisir sisi kiri pertahanan Alaves. Dia kemudian langsung melepaskan tembakan yang berhasil ditepis oleh kiper Alaves, Antonio Sivera.

Lewandowski berada dalam posisi tak terkawal dan marah dengan keputusan Yamal. Pemain veteran asal Polandia itu terpantau menolak untuk berjabat tangan dengan Yamal setelah momen tersebut.

Dalam momen lainnya, Lewandowski juga terlihat berteriak dengan keras kepada Yamal. Menurut laporan Marca, Senin (13/11/2023), mantan bomber Bayern Muenchen itu marah lantaran Yamal kembali egois di depan gawang.

Lewandowski mengisyaratkan Yamal untuk mengoper bola, bukan langsung melepaskan tembakan. Terlepas dari itu, Barcelona yang sempat tertinggal lewat gol cepat Samu Omorodion (1’) akhirnya memenangkan laga lewat dua gol Robert Lewandowski (53’, 78’ (P)).

Selepas pertandingan, pelatih Barcelona, Xavi Hernandez mengakui timnya sedang dalam ketegangan tinggi usai dikalahkan Shakhtar Donetsk (0-1) di Liga Champions. Sebab itu, Xavi berupaya keras untuk menenangkan dan mengembalikkan kondisi psikologis mereka.