Man of the Match Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Charles Herrmann!

Charles Herrmann terpilih sebagai Man of the Match Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: DFB)

BANDUNG - Man of the Match Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Penghargaan tersebut diberikan kepada Charles Herrmann.

Timnas Jerman U-17 berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Meksiko U-17 pada matchday pertama Grup F Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Skuad muda Der Panzer berhasil unggul tiga gol lebih dulu lewat gol yang dicetak Noah Darvich (29’), Max Moerstedt (38’), dan Eric Da Silva Moreira (53’). Kemudian Meksiko U-17 baru mampu memperkecil kedudukan pada menit ke-75 lewat gol Tahiel Jimenez.

Kendati tidak mencetak gol, Herrmann memiliki andil besar pada tiga gol kemenangan Timnas Jerman U-17. Pasalnya, pemain Borussia Dortmund menyumbang dua assit di laga tersebut.

Tepatnya, Herrmann menyumbang assist pada gol Darvich dan gol ketiga yang dicetak Moreira. Dengan catatan dua assist itu, tak ayal jika gelandang berusia 17 tahun ini didapuk sebagai pemain terbaik pada laga tersebut.