HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Prancis U-17 vs Burkina Faso U-17: Sengit, Skor Masih Imbang 0-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |17:06 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Prancis U-17 vs Burkina Faso U-17: Sengit, Skor Masih Imbang 0-0!
Laga Timnas Prancis U-17 vs Burkina Faso U-17. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Prancis U-17 vs Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Duel yang berjalan sengit ini masih imbang 0-0.

Laga Timnas Prancis U-17 vs Burkina Faso U-17 digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (12/11/2023) sore WIB. Kedua tim sejatinya sama-sama punya sederet peluang untuk mencetak gol, tetapi gagal dimanfaatkan engan baik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Prancis U-17 dan Timnas Burkina Faso U-17 bermain lepas sejak awal babak pertama. Kedua tim langsung menebar serang demi mencetak gol lebih dahulu.

Duel-duel ketat pun tersaji di lini tengah permainan. Sebab, tim asuhan Jean Luc Vannuchi dan Timnas Burkina Faso U-17 ingin menguasai permainan satu sama lainnya.

Sampai menit ke-25, kedua tim belum mampu mencetak gol. Padahal, Les Bleus muda -julukan Timnas Prancis U-17- dan Timnas Burkina Faso U-17 menciptakan beberapa peluang di depan gawang.

Pada menit ke-44, Timnas Prancis U-17 hampir saja unggul atas tim lawan. Namun, sepakan keras Tidiam Gomis masih ditepis kiper Timnas Burkina Faso U-17

Sampai akhir babak pertama, belum ada gol yang tercipta dalam laga itu. Timnas Prancis U-17 dan Timnas Burkina Faso U-17 harus puas masih imbang 0-0 dalam laga itu.

