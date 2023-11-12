Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Kalahkan Timnas Polandia U-17, Timnas Jepang U-17 Akui Tertolong Hujan Deras

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |09:29 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Kalahkan Timnas Polandia U-17, Timnas Jepang U-17 Akui Tertolong Hujan Deras
Timnas Jepang U-17 menang tipis 1-0 atas Polandia U-17 (Foto: FIFA)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Timnas Jepang U-17, Yoshiro Moriyama akui timnya tertolong hujan deras saat menghadapi Polandia U-17. Alhasil, Jepang berhasil meraih kemenangan di laga perdana grup D Piala Dunia U-17 2023 di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (11/11/2023).

Pasalnya, hujan deras yang melanda Stadion si Jalak Harupat, membuat pertandingan terhenti sementara di sekitar menit 60 an. Setelah laga kembali dilanjutkan, Jepang berhasil mencetak gol melalui Rento Takaoka di menit ke-76. Sehingga laga berakhir dengan skor 1-0.

"Ya, kami memanfaatkan delay untuk memotivasi pemain. Kami pun melakukan perubahan pada pemain dan memang timingnya bagus. Jadi kami bisa menguasai pertandingan di akhir babak kedua. Jadi hujan deras menjadi keuntungan bagi kami," ungkap Moriyama Yoshiro usai pertandingan.

Dia pun mengakui sang pencetak gol yakni Rento Takaoka merupakan pemain yang baru masuk. Pemilik nomor punggung 11 itu masuk menggantikan Gaku Nawata di menit ke-69.

"Takaoka memiliki energi yang prima sehingga dia memohon pada saya untuk bisa bermain. Dia tahu ini penting baginya dan saya mempercayainya," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
