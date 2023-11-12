Sering Disebut Penerus Sadio Mane, Striker Timnas Senegal U-17 Amara Diouf Siap Ikuti Jejak Seniornya

BANDUNG - Penyerang Timnas Senegal U-17 Amara Diouf tampil memukau di matchday pertama Grup D Piala Dunia U-17 2023. Dua golnya ke gawang Timnas Argentina U-17 memberikan kemenangan dengan skor 2-1.

Laga Timnas Argentina U-17 vs Timnas Senegal U-17 itu berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 11 November 2023 malam WIB. Dua gol Amara Diouf (6', 38') hanya bisa dibalas sekali oleh Agustin Ruberto (90+2').

Performa Diouf sendiri memang ditunggu banyak pihak. Setelah menjadi top skor di Piala Afrika U-17 2023, dia diharapkan bisa menjadi tumpuan Senegal di Piala Dunia U-17.

Bahkan banyak pihak menyebut Diouf dianggap sebagai penerus bintang Timnas Senegal yakni Sadio Mane. Sang pemain menyadari hal tersebut.

Namun, pemain kelahiran 7 Juni 2008 itu pun enggan jemawa. Anggapan itu justru membuat Diouf semakin giat berlatih untuk bisa mengikuti jejak Mane.

"Saya mendengarnya karena orang sering mengatakan itu kepada saya," ungkap Diouf kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), usai laga kontra Argentina, dikutip pada Minggu (12/11/2023).