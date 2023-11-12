Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Iran U-17 Punya Ritual Unik, Wajib Push up Usai Tampil Impresif

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |02:57 WIB
Timnas Iran U-17 Punya Ritual Unik, Wajib <i>Push up</i> Usai Tampil Impresif
Timnas Iran U-17 push-up di tengah lapangan Stadion JIS usai menang 3-2 atas Timnas Brasil U-17 (Foto: MPI/Ilham Sigit)
JAKARTA - Timnas Iran U-17 ternyata punya ritual unik termasuk usai menang 3-2 atas Timnas Brasil U-17 pada laga pembuka Grup C Piala Dunia U-17 2023. Sang pelatih, Hossein Abdi, mewajibkan pemainnya push-up usai tampil impresif di lapangan.

Duel Timnas Brasil U-17 vs Timnas Iran U-17 itu berlangsung Sabtu 11 November 2023 malam WIB di Jakarta International Stadium (Stadion JIS). Selecao sempat unggul 2-0 di babak pertama berkat Rayan (28') dan gol bunuh diri Abolfazl Zamani Ahmadabad (45+1').

Timnas Brasil U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)

Namun, di babak kedua, Iran bangkit. Mereka melesakkan tiga gol via Yaghoob Barajeh (54'), Kasra Taheri (69'), dan Esmaeil Gholizadeh Samian (73'). Alhasil, Team Melli berbalik menang 3-2.

Penampakan unik pun terjadi usai laga. Ya, Iran U-17 merayakan kemenangan tersebut dengan melakukan push-up. Semua pemain dan tim pelatih berkumpul di tengah lapangan untuk melakukan ritual tersebut.

 BACA JUGA:

“Saya punya satu alasan, saya menyuruh pemain melakukan push up itu setelah mereka melakukan pekerjaan yang baik. Mereka sudah melakukan itu selama 1,5 tahun terakhir,” kata Abdi kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Minggu (12/11/2023).

“Bekerja dengan saya memang sangat sulit tapi menyenangkan. Sekarang semua pemain akan push-up hingga masa depan,” imbuh pria asal Iran itu.

