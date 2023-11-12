Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan Timnas Argentina U-17 2-1, Pelatih Senegal: Alhamdulillah

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |02:31 WIB
Kalahkan Timnas Argentina U-17 2-1, Pelatih Senegal: Alhamdulillah
Pelatih Timnas Senegal U-17, Serigne Dia, bersyukur anak asuhnya bisa mengalahkan Argentina 2-1 (Foto: Doc. LOC WCU17/SBN)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Timnas Senegal U-17, Serigne Dia, bersyukur usai anak asuhnya mengalahkan Timnas Argentina U-17 dengan skor 2-1 di laga pertama Grup D Piala Dunia U-17 2023. Kemenangan itu disebutnya tidak diraih dengan mudah.

Laga Timnas Argentina U-17 vs Timnas Senegal U-17 itu berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 11 November 2023 malam WIB. Dua gol Amara Diouf (6', 38') hanya bisa dibalas sekali oleh Agustin Ruberto (90+2').

Amara Diouf memborong dua gol kemenangan Timnas Senegal U-17 atas Timnas Argentina U-17 (Foto: Instagram/@fsfofficielle)

Dia merasa laga tersebut berjalan sulit. Oleh karena itu, sang pelatih mengucapkan rasa syukurnya atas kemenangan itu.

"Ini adalah pertandingan yang ketat, pertama-tama, saya ingin mengatakan alhamdulillah karena ini tidak mudah, mereka adalah pemain muda," ungkap Dia usai laga, dikutip pada Minggu (12/11/2023).

"Kami berusaha untuk terus menguasai bola dan mempertahankan keunggulan. Tapi kami juga harus lebih kuat dan lebih bekerja sama. Saya mengucapkan selamat kepada pemain karena kami melawan tim yang sangat kuat," imbuh pria asal Senegal itu.

"Kami juga memang kebobolan satu gol tapi itu normal, ini adalah hidup dan kami harus belajar," tukas Dia.

Halaman:
1 2
      
