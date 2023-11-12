Hasil Arsenal vs Burnley di Liga Inggris 2023-2024: The Gunners Gilas Tamunya 3-1

Arsenal menang 3-1 atas Burnley pada pekan ke-12 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Toby Melville)

LONDON - Hasil Arsenal vs Burnley di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Emirates, London, Sabtu (11/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk The Gunners.

Gol bagi Arsenal disarangkan Leandro Trossard (45+1'), William Saliba (57'), dan Oleksandr Zinchenko (74'). Sementara itu, Burnley sempat membalas via Josh Brownhill (54').

Jalannya Pertandingan

Arsenal mengawali pertandingan dengan mencoba mengontrol permainan. Pasukan Mikel Arteta terlihat bermain dengan tempo lambat, namun efektif untuk membombardir pertahanan Burnley.

Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka terpantau menjadi motor serangan utama bagi The Gunners. Dua pemain sayap itu kerap mengirimkan umpan berbahaya untuk merepotkan pertahanan The Clarets.

Meski begitu, pertahanan rapat dari Burnley membuat Arsenal sulit untuk melakukan penyelesaian akhir. Sementara, Burnley seperti tipikal tim defensif lainnya, hanya bisa mencari momentum untuk serangan balik.

Setelah berulang kali gagal, Arsenal akhirnya mampu memecah kebuntuan lewat tandukan Trossard (45+1’). Namun, pemain asal Belgia itu harus meringkuk kesakitan di tanah karena berbenturan dengan tiang gawang.

Selepas itu, tidak ada gol tambahan tercipta hingga pertandingan di babak pertama selesai. Berlanjut pada babak kedua, Arsenal langsung direpotkan dengan serangan cepat yang diinisiasi oleh Burnley.

Sepuluh menit berlalu, Burnley akhirnya sukses menyamakan kedudukan lewat tendangan keras Brownhill (54’). Arsenal kemudian membalas dengan kontan lewat tandukan Saliba (57’) tiga menit berselang.