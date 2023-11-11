Klasemen Sementara Grup D Piala Dunia U-17 2023 Usai Matchday Pertama: Senegal dan Jepang Ungguli Argentina!

Timnas Senegal U-17 menguasai puncak klasemen Grup D Piala Dunia U-17 2023 usai menang 1-0 atas Timnas Argentina U-17 (Foto: Instagram/@fsfofficielle)

BERIKUT klasemen sementara Grup D Piala Dunia U-17 2023 usai matchday pertama. Timnas Senegal U-17 dan Timnas Jepang U-17 menguasai dua peringkat teratas usai meraih kemenangan.

Ya, di luar dugaan, Timnas Senegal U-17 meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1 atas Timnas Argentina U-17 di matchday pertama Grup D Piala Dunia U-17 2023. Laga itu digelar di Stadion si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/11/2023) malam WIB.

Dua gol kemenangan Senegal disarangkan oleh Amara Diouf (6', 38'). Sementara itu, satu-satunya gol Argentina dicetak oleh Agustin Fabian Ruberto (90+2').

Kemenangan itu membawa Senegal bercokol sebagai pemuncak klasemen Grup D Piala Dunia U-17 2023 usai matchday pertama. Apalagi, di laga lain, Timnas Jepang U-17 hanya menang 1-0 atas Timnas Polandia U-17.

Laga tersebut digelar pada sore hari di lokasi yang sama. Namun, pertandingan sempat ditunda karena hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Soreang. Beruntung, The Samurai Blue muda bisa menang 1-0 berkat gol Rento Takaoka (77').

Hasil itu membuat Senegal berada di puncak lantaran unggul jumlah gol dibanding Jepang. Padahal, kedua kesebelasan sama-sama memiliki selisih gol surplus satu.