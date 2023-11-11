2 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Patut Ditonton di Piala Dunia U-17 2023 Menurut Media Asing

2 pemain Timnas Indonesia U-17 yang patut ditonton di Piala Dunia U-17 2023 menurut media asing menarik untuk dikulik. Piala Dunia U-17 2023 sendiri sudah mulai berlangsung sejak kemarin, Jumat 10 November 2023.

Indonesia sebagai tuan rumah telah menarik perhatian media asing lewat dua pemain berbakatnya. Salah satu faktor yang menarik perhatian media Football Talent Scout karena kehadiran kedua pemain Timnas Indonesia U-17 menarik atensi besar.

Menghimpun berbagai sumber, Sabtu (11/11/2023), dua pemain Timnas Indonesia U-17 yang patut ditonton di Piala Dunia U-17 2023 menurut media asing Football Talent Scout adalah Arkhan Kaka dan Kafiatur Rizky. Pasalnya keduanya menjadi pilar utama yang pernah membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U-16 2022.

Arkhan Kaka dan Kafiatur Rizky juga merupakan pemain yang telah mengumpulkan caps terbanyak. Arkhan Kaka telah mengumpulkan 11 caps bersama Timnas Indonesia U-17. Hal ini menjadikannya salah satu pemain dengan pengalaman terbanyak di tim tersebut.

Sebagai pencetak gol terbanyak dengan 10 gol, Arkhan Kaka menjadi andalan dalam lini serang Timnas Indonesia U-17. Performa impresifnya membuatnya menjadi pemain yang layak ditonton di Piala Dunia U-17 2023.