7 Negara yang Disalip Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Tetangga Sebelah!

SEBANYAK 7 negara yang disalip Timnas Indonesia jika menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Matchday pertama Grup F ini bakal digelar di Basra International Stadium, Irak, pada Kamis, 16 November 2023 malam WIB.

Di atas kertas, Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- lebih diunggulkan untuk memenangkan laga ini. Sebab, dari segi peringkat di ranking FIFA, Irak menduduki peringkat 68 dunia, sedangkan Timnas Indonesia berada jauh di ranking 145 dunia.

Kendati demikian, bukan hal yang mustahil Timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak. Menurut laman football-ranking.com, Tim Merah Putih mendapat tambahan 18,63 poin jika menang atas Irak (menjadi 1.088,45 poin) dan berpotensi menyalip 7 negara dari posisi 145 ke posisi 138 dunia.

Berikut 7 Negara yang Disalip Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

7. Suriname

Timnas Suriname telah tersingkir dari fase grup CONCACAF Nations League 2023-2024. Setelah itu, negara tersebut belum membuat jadwal pertandingan resmi untuk November 2023 ini.

Suriname sendiri saat ini masih menempati peringkat 144 di dunia dengan 1.071,85 poin. Berhubung tidak jadwal pertandingan bulan ini, Suriname akan disalip Timnas Indonesia andai menang atas Irak.

6. Ethiopia





Timnas Ethiopia saat ini menduduki posisi 143 di dunia dengan 1.072,54 poin. Ethiopia Ethiopia akan menghadapi dua tim peringkat lebih baik di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika pada bulan ini.

Kedua tim tersebut, yakni Sierra Leona (121 dunia) dan Burkina Faso (58 dunia). Sebab demikian, Ethiopia berpotensi kalah saat bersua dua negara di atas sehingga tidak akan mendapat tambahan poin.