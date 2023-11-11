Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Negara yang Disalip Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Tetangga Sebelah!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |09:03 WIB
7 Negara yang Disalip Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Tetangga Sebelah!
Shin Tae-yong bersama para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

SEBANYAK 7 negara yang disalip Timnas Indonesia jika menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Matchday pertama Grup F ini bakal digelar di Basra International Stadium, Irak, pada Kamis, 16 November 2023 malam WIB.

Di atas kertas, Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- lebih diunggulkan untuk memenangkan laga ini. Sebab, dari segi peringkat di ranking FIFA, Irak menduduki peringkat 68 dunia, sedangkan Timnas Indonesia berada jauh di ranking 145 dunia.

Timnas Indonesia

Kendati demikian, bukan hal yang mustahil Timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak. Menurut laman football-ranking.com, Tim Merah Putih mendapat tambahan 18,63 poin jika menang atas Irak (menjadi 1.088,45 poin) dan berpotensi menyalip 7 negara dari posisi 145 ke posisi 138 dunia.

Berikut 7 Negara yang Disalip Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

7. Suriname

Timnas Suriname telah tersingkir dari fase grup CONCACAF Nations League 2023-2024. Setelah itu, negara tersebut belum membuat jadwal pertandingan resmi untuk November 2023 ini.

Suriname sendiri saat ini masih menempati peringkat 144 di dunia dengan 1.071,85 poin. Berhubung tidak jadwal pertandingan bulan ini, Suriname akan disalip Timnas Indonesia andai menang atas Irak.

6. Ethiopia

Timnas Ethiopia

Timnas Ethiopia saat ini menduduki posisi 143 di dunia dengan 1.072,54 poin. Ethiopia Ethiopia akan menghadapi dua tim peringkat lebih baik di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika pada bulan ini.

Kedua tim tersebut, yakni Sierra Leona (121 dunia) dan Burkina Faso (58 dunia). Sebab demikian, Ethiopia berpotensi kalah saat bersua dua negara di atas sehingga tidak akan mendapat tambahan poin.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/50/1647275/devin-haney-juara-dunia-3-divisi-usai-menang-angka-mutlak-lawan-brian-norman-adg.webp
Devin Haney Juara Dunia 3 Divisi usai Menang Angka Mutlak Lawan Brian Norman
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/arsenal_sukses_membantai_tottenham_hotspur_4_1_pad.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris Semalam: Arsenal Bantai Tottenham, Newcastle Hajar Man City
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement