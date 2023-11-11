Lempar Pujian, Pelatih Timnas Ekuador U-17 Akui Tangguhnya Pertahanan Timnas Indonesia U-17 Usai Ditahan 1-1 di Piala Dunia U-17 2023

Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

SURABAYA – Pelatih Timnas Ekuador U-17, Diego Martinez, lempar pujian untuk Timnas Indonesia U-17 usai timnya ditahan 1-1 di Piala Dunia U-17 2023. Dia mengakui ketangguhan dari lini pertahanan Timnas Indonesia U-17.

Diego Martinez menyebut Muhammad Iqbal Gwijangge dan kolega bertahan sangat efektif dan solid di sepanjang laga. Kinerja apik ini telah Timnas Ekuador U-17 sulit untuk menorehkan gol kemenangan.

"Ini pertandingan yang sulit. Kami ingin menang dan mendapatkan tiga poin, tetapi Indonesia juga menunjukkan pertandingan yang baik dengan pertahanan efektif dan berjalan bagus,” ujar Martinez dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Sabtu (11/11/2023).

“Saya menilai kami punya situasi yang menyulitkan mencetak gol," lanjutnya.

Ya, Timnas Ekuador U-17 ditahan imbang 1-1 oleh Timnas Indonesia U-17 dalam laga pembuka Grup A Piala Dunia U-17 2023. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (10/11/2023) malam WIB.

Ekuador U-17 sendiri sebenarnya merupakan salah satu tim langganan Piala Dunia di kategori senior. Tak ayal, dia dinilai jadi lawan berat untuk Timnas Indonesia U-17 di fase Grup A Piala Dunia U-17 2023.

Tetapi, di luar dugaan, Ekuador U-17 gagal memetik kemenangan atas Timnas Indonesia U-17, yang baru memulai debut di Piala Dunia U-17 2023. Bahkan, mereka kebobolan lebih dulu oleh gol Arkhan Kaka pada menit ke-22.