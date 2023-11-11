Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lempar Pujian, Pelatih Timnas Ekuador U-17 Akui Tangguhnya Pertahanan Timnas Indonesia U-17 Usai Ditahan 1-1 di Piala Dunia U-17 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |08:46 WIB
Lempar Pujian, Pelatih Timnas Ekuador U-17 Akui Tangguhnya Pertahanan Timnas Indonesia U-17 Usai Ditahan 1-1 di Piala Dunia U-17 2023
Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Timnas Ekuador U-17, Diego Martinez, lempar pujian untuk Timnas Indonesia U-17 usai timnya ditahan 1-1 di Piala Dunia U-17 2023. Dia mengakui ketangguhan dari lini pertahanan Timnas Indonesia U-17.

Diego Martinez menyebut Muhammad Iqbal Gwijangge dan kolega bertahan sangat efektif dan solid di sepanjang laga. Kinerja apik ini telah Timnas Ekuador U-17 sulit untuk menorehkan gol kemenangan.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17. Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023

"Ini pertandingan yang sulit. Kami ingin menang dan mendapatkan tiga poin, tetapi Indonesia juga menunjukkan pertandingan yang baik dengan pertahanan efektif dan berjalan bagus,” ujar Martinez dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Sabtu (11/11/2023).

“Saya menilai kami punya situasi yang menyulitkan mencetak gol," lanjutnya.

Ya, Timnas Ekuador U-17 ditahan imbang 1-1 oleh Timnas Indonesia U-17 dalam laga pembuka Grup A Piala Dunia U-17 2023. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (10/11/2023) malam WIB.

Ekuador U-17 sendiri sebenarnya merupakan salah satu tim langganan Piala Dunia di kategori senior. Tak ayal, dia dinilai jadi lawan berat untuk Timnas Indonesia U-17 di fase Grup A Piala Dunia U-17 2023.

Tetapi, di luar dugaan, Ekuador U-17 gagal memetik kemenangan atas Timnas Indonesia U-17, yang baru memulai debut di Piala Dunia U-17 2023. Bahkan, mereka kebobolan lebih dulu oleh gol Arkhan Kaka pada menit ke-22.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647293/nonton-lion-city-sailors-fc-vs-persib-bandung-di-vision-begini-cara-dan-link-streamingnya-mfr.webp
Nonton Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di VISION+, Begini Cara dan Link Streamingnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasar.jpg
Jafar/Felisha Runner Up Australian Open 2025 usai Tumbang dari Duo Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement