Bersaing di Grup Sulit, Pelatih Timnas Argentina U-17 Optimistis Tembus Babak Akhir Piala Dunia U-17 2023

Pelatih Diego Placente yakin Timnas Argentina U-17 bersaing hingga babak akhir di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

PELATIH Timnas Argentina U-17, Diego Placente, yakin mampu tembus babak akhir Piala Dunia U-17 2023 meski bersaing di grup sulit. Argentina U-17 akan mengawali langkahnya di turnamen ini dengan menghadapi Senegal U-17 pada Sabtu (11/11/2023) malam WIB di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Argentina dikenal sebagai negara dengan budaya sepakbola yang kuat. Tim senior mereka pernah menjuarai Piala Dunia pada tiga kali kesempatan, termasuk dengan yang teranyar pada Piala Dunia 2022.

Meski begitu, Timnas Argentina U-17 nyatanya belum pernah membawa pulang trofi dari Piala Dunia U-17. Prestasi terbaik mereka di level ini hanyalah menempati posisi ketiga pada 1991, 1995, dan 2003.

Kini, tantangan besar kembali dihadapi Argentina pada tahun ini. Pada fase grup mereka tergabung dalam grup berat yakni Grup D bersama Polandia, Senegal, dan Jepang.

Situasi berat pun diakui oleh Placente. Pelatih berusia 46 tahun itu menyebut ketiga lawannya tersebut memiliki kekuatan masing-masing yang tidak boleh diremehkan begitu saja.

"Untuk persaingan grup, ini sulit. Senegal kuat secara fisik, Jepang memiliki tim yang sangat bagus, terorganisir dengan sangat baik, dan Polandia juga kuat secara fisik. Ini adalah grup yang sangat sulit," ucap Placente kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Sidolig, Bandung, Jumat (10/11/2023).