Piala Dunia U-17 2023: Jelang Laga Timnas Argentina U-17 vs Timnas Senegal U-17, Pelatih Albiceleste Risaukan Cuaca

PELATIH Timnas Argentina U-17, Diego Placente, mengutarakan kerisauannya soal cuaca menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia U-17 2023. Albiceleste -- julukan Argentina -- akan mengawali turnamen dengan menghadapi Timnas Senegal U-17.

Argentina U-17 akan berhadapan dengan Senegal U-17 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu (11/11/2023) pukul 19.00 WIB nanti. Argentina tentunya menjadi daya tarik utama mengingat negara tersebut punya budaya sepakbola yang kuat.

Argentina pun diunggulkan menjelang laga kontra Senegal. Namun begitu, Placente menolak tinggi hati karena menilai skuad asuhan Serigne Dia bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan.

"Pertandingan besok, kami tahu ini sulit. Senegal adalah lawan yang sangat mengandalkan fisik," ucap Placente kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Sidolig, Bandung, Jumat (10/11/2023).

Namun, Placente juga enggan merendah diri karena skuad yang dimilikinya terbilang mumpuni. Ia yakin Claudio Echeverri dan kawan-kawan akan mampu menguasai jalannya pertandingan pertama tersebut.