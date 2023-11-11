Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Jelang Laga Timnas Argentina U-17 vs Timnas Senegal U-17, Pelatih Albiceleste Risaukan Cuaca

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |05:41 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Jelang Laga Timnas Argentina U-17 vs Timnas Senegal U-17, Pelatih Albiceleste Risaukan Cuaca
Pelatih Timnas Argentina U-17 Diego Placente agak merisaukan cuaca di Bandung jelang hadapi Senegal U-17 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

PELATIH Timnas Argentina U-17, Diego Placente, mengutarakan kerisauannya soal cuaca menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia U-17 2023. Albiceleste -- julukan Argentina -- akan mengawali turnamen dengan menghadapi Timnas Senegal U-17.

Argentina U-17 akan berhadapan dengan Senegal U-17 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu (11/11/2023) pukul 19.00 WIB nanti. Argentina tentunya menjadi daya tarik utama mengingat negara tersebut punya budaya sepakbola yang kuat.

Timnas Argentina U-17

Argentina pun diunggulkan menjelang laga kontra Senegal. Namun begitu, Placente menolak tinggi hati karena menilai skuad asuhan Serigne Dia bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan.

"Pertandingan besok, kami tahu ini sulit. Senegal adalah lawan yang sangat mengandalkan fisik," ucap Placente kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Sidolig, Bandung, Jumat (10/11/2023).

Namun, Placente juga enggan merendah diri karena skuad yang dimilikinya terbilang mumpuni. Ia yakin Claudio Echeverri dan kawan-kawan akan mampu menguasai jalannya pertandingan pertama tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647343/blacksteel-fc-papua-kalahkan-halus-fc-jakarta-30-pada-pekan-ketujuh-pfl-20252026-peo.webp
Blacksteel FC Papua Kalahkan Halus FC Jakarta 3â0 pada Pekan Ketujuh PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasar.jpg
Jafar/Felisha Runner Up Australian Open 2025 usai Tumbang dari Duo Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement