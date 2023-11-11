Cetak Sejarah di Piala Dunia U-17 2023, Bintang Timnas Indonesia U-17 Arkhan Kaka Persembahkan Golnya untuk sang Ibunda

BINTANG Timnas Indonesia U-17 persembahkan golnya untuk sang ibunda. Sang striker Persis Solo mencetak gol untuk Timnas Indonesia U-17 di laga kontra Ekuador U-17 pada pentas Piala Dunia U-17 2023.

Itu merupakan malam bersejarah bagi Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (10/11/2023) malam WIB. Indonesia mencatatkan poin pertama di Piala Dunia pada berbagai level dan Kaka menjadi pencetak gol perdana.

Arkhan Kaka mengatakan sangat senang bisa mencetak gol dalam laga itu. Gol itu pun sebagai kadonya buat sang ibunda yang sedang berulang tahun di hari yang sama.

"Gol ini diberikan untuk ibu saya, tepat di hari ini beliau ulang tahun," kata Arkhan Kaka di Surabaya, Jumat (10/11/2023).

Pemain berusia 16 tahun itu mengatakan ibunya memang menyaksikan laga Timnas Indonesia U-17 melawan Ekuador secara langsung. Itu yang membuat berusaha cukup bersemangat turun dalam laga tersebut.