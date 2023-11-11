Hasil Lecce vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024: Sempat Unggul, Rossoneri Tertahan 2-2

LECCE - Hasil Lecce vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Comunale via del Mare, Sabtu (11/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

AC Milan sempat unggul duluan 2-0 di babak pertama berkat gol Olivier Giroud (28') dan Tijjani Reijnders (35'). Namun, Lecce mampu bangkit di babak kedua dan memaksa hasil seri via Nicola Sansone (64') dan Lameck Banda (70').

Jalannya Pertandingan

Lecce di luar dugaan menguasai bola di awal-awal laga. Milan terpaksa mengganti Rafael Leao di menit ke-10 lantaran mengalami cedera. Namun, pergantian cepat itu tidak mengganggu ritme Rossoneri.

Bahkan, mereka berhasil mencetak gol di menit ke-28. Umpan silang Theo Hernandez dari sisi kiri, berhasil diselesaikan Giroud dengan dadanya. Gol itu menandai penampilan ke-100 sang striker asal Prancis di Milan.

Tujuh menit kemudian, skor kembali berubah. Kali ini, umpan Samuel Chukwueze membuat Reijnders berdiri bebas di lapangan tengah. Pemain keturunan Indonesia itu lalu menggiring bola ke kotak penalti dan melepaskan tembakan yang tidak bisa dibendung Wladimiro Falcone.

Di menit ke-38, Reijnders hampir mengemas gol keduanya. Sayangnya, tembakan pemain asal Belanda itu menghantam tiang. Selang dua menit, Mike Maignan beraksi mengamankan gawangnya dari upaya Lameck Banda di dalam kotak penalti. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.