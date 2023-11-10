Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Pemain Timnas Maroko U-17 Mohamed Hamony Dinobatkan Jadi Pemain Terbaik Kontra Panama U-17

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |20:15 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Pemain Timnas Maroko U-17 Mohamed Hamony Dinobatkan Jadi Pemain Terbaik Kontra Panama U-17
Timnas Maroko U-17 mengalahkan Panama U-17 dengan skor 2-0 (Foto: Laman resmi Timnas Maroko)
A
A
A

PEMAIN Timnas Maroko U-17 Mohamed Hamony dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan kontra Timnas Panama U-17. Pertandingan Grup A Piala Dunia U-17 2023 itu dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat (10/11/2023).

Singa Atlas -- julukan Maroko -- sudah unggul sejak menit ke-15 melalui Saifdine Chalghmo. Ayman Ennair kemudian menggandakan keunggulan Maroko U-17 sekaligus memastikan kemenangan 2-0 pada menit ke-94.

Timnas Maroko U-17

Mohamed Hamony berperan membuat pola permainan Timnas Maroko U-17 cukup hidup dalam laga itu. Namun, dia harus ditarik keluar pada menit ke-91 dan digantikan oleh Ayoub Chaikhoun.

Timnas Maroko U-17 mencatatkan 15 tendangan ke gawang Panama U-17. Sementara itu, Panama U-17 mencatatkan sembilan tendangan saja.

Bicara penguasaan bola, Timnas Panama U-17 mencatatkan 51 persen berbanding 49 persen. Catatan itu menandakan permainan antara kedua tim memang cukup ketat.

Halaman:
1 2
      
