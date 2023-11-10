Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Imbas Agresi Israel ke Jalur Gaza, Pelatih Timnas Palestina Kesulitan Persiapkan Tim untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |19:02 WIB
Imbas Agresi Israel ke Jalur Gaza, Pelatih Timnas Palestina Kesulitan Persiapkan Tim untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026
Persiapan Timnas Palestina untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terganggu agresi Israel (Foto: PFA)
A
A
A

PELATIH Timnas Palestina, Makram Daboub, mengaku sulit mempersiapkan tim menjelang tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, timnya sangat terdampak secara psikologis akibat agresi militer Israel.

Dalam waktu dekat, Timnas Palestina akan menghadapi dua pertandingan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka akan bersua dengan Lebanon pada 16 November 2023, dan Australia pada 21 November 2023.

Timnas Palestina

Namun, persiapan Lions of Canaan tidak berjalan lancar imbas agresi militer yang dilakukan Israel. Daboub mengungkapkan sulit mengumpulkan pemain untuk berlatih di Yordania.

Terlebih ada tiga anak asuhnya yang terjebak di Gaza, tempat yang dibidik Israel. Tiga pemain itu adalah Ibrahim Abuimeir, Khaled Al-Nabris, dan Ahmed Al-Kayed. Namun, Daboub mengonfirmasi ketiganya dalam kondisi baik sejauh ini.

“Sejauh ini mereka baik-baik saja. Namun, banyak kerabat mereka yang meninggal akibat pemboman tersebut,” kata Daboub dikutip dari Yahoo News, Jumat (10/11/2023).

Selain kesulitan mengumpulkan pasukannya, Daboub juga mengungkapkan para pemainnya dalam kondisi mental yang kurang baik akibat agresi militer Israel. Hancurnya Gaza serta banyaknya korban jiwa membuat para pemain tertekan.

Halaman:
1 2
      

