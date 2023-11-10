Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |15:01 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Ekuador U-17 di laga pembuka Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 malam ini dapat Anda klik di akhir artikel ini. Matchday pertama Grup A yang ditunggu-tunggu tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, menjelaskan anak asuhnya dalam kondisi fit dan siap tempur menghadapi Timnas Ekuador U-17 malam ini. Juru taktik 47 tahun itu pun berharap Welber Jardim cs bisa mengaplikasikan setiap menu latihan di Surabaya dengan maksimal.

“Pemain dalam kondisi baik semuanya dan siap untuk bertanding besok (malam ini). Kami bersyukur juga di Surabaya faslitas sangat representatif sekali dari tempat latihan, hotel, kemudian latihan juga walaupun berpindah," kata Bima Sakti, mengutip dari laman PSSI.

Sementara penyerang Timnas Indonesia U-17, Arkhan Kaka, mengungkapkan bahwa ia dan rekan setimnya memiliki kepercayaan diri untuk melakoni laga pertama. Striker milik Persis Solo itu berharap bisa membantu Garuda Asia meraih kemenangan atas La Tricolor junior.

“Alhamdulillah semua pemain siap kondisi semua lancar. Semua pemain punya optimis dan tujuan semangat yang sama. Semoga nanti ke depan kami bisa meraih yang terbaik dan maksimal,” harap Arkhan Kaka.

Timnas Indonesia jelas dituntut untuk meraih kemenangan atau minimal imbang kontra Timnas Ekuador U-17. Sebab, hasil di laga pertama akan mempengaruhi laga-laga berikutnya dan menentukan kelolosan tim ke babak 16 besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/22/51/1647057/indonesia-tertahan-di-babak-12-besar-setelah-kalah-tipis-dari-prancis-tev.jpg
Indonesia Tertahan di Babak 12 Besar Setelah Kalah Tipis dari Prancis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasar.jpg
Jafar/Felisha Runner Up Australian Open 2025 usai Tumbang dari Duo Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement