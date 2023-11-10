Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Ekuador U-17 di laga pembuka Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 malam ini dapat Anda klik di akhir artikel ini. Matchday pertama Grup A yang ditunggu-tunggu tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, menjelaskan anak asuhnya dalam kondisi fit dan siap tempur menghadapi Timnas Ekuador U-17 malam ini. Juru taktik 47 tahun itu pun berharap Welber Jardim cs bisa mengaplikasikan setiap menu latihan di Surabaya dengan maksimal.

“Pemain dalam kondisi baik semuanya dan siap untuk bertanding besok (malam ini). Kami bersyukur juga di Surabaya faslitas sangat representatif sekali dari tempat latihan, hotel, kemudian latihan juga walaupun berpindah," kata Bima Sakti, mengutip dari laman PSSI.

Sementara penyerang Timnas Indonesia U-17, Arkhan Kaka, mengungkapkan bahwa ia dan rekan setimnya memiliki kepercayaan diri untuk melakoni laga pertama. Striker milik Persis Solo itu berharap bisa membantu Garuda Asia meraih kemenangan atas La Tricolor junior.

“Alhamdulillah semua pemain siap kondisi semua lancar. Semua pemain punya optimis dan tujuan semangat yang sama. Semoga nanti ke depan kami bisa meraih yang terbaik dan maksimal,” harap Arkhan Kaka.

Timnas Indonesia jelas dituntut untuk meraih kemenangan atau minimal imbang kontra Timnas Ekuador U-17. Sebab, hasil di laga pertama akan mempengaruhi laga-laga berikutnya dan menentukan kelolosan tim ke babak 16 besar.