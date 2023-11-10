Erick Thohir dan Gianni Infantino Resmikan Kantor FIFA di Jakarta, Shin Tae-yong hingga Presiden Jokowi Turut Hadir

JAKARTA - Kantor FIFA di Jakarta diresmikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Prosesi peresmian ini dihadiri pula oleh Presiden RI Joko Widodo dan Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

FIFA melihat Indonesia memiliki peran dan amat berpotensi untuk membuat sepak bola menjangkau area global. Berkantornya FIFA di Indonesia juga untuk memantau bergulirnya Piala Dunia U-17 2023 hingga transformasi sepak bola Indonesia.

Berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, Jumat (10/11/2023), Erick Thohir dan Infantino menandatangani MoU kantor FIFA. Infantino juga menandatangani prasasti peresmian dengan Presiden Jokowi.

"FIFA ingin membuat sepak bola mengglobal, karena sepak bola menyatukan dunia, sepak bola adalah olahraga nomor satu di dunia, untuk membawa budaya ke orang-orang bersama, kami butuh pemimpin seperti Anda, semangat seperti negara Anda," kata Infantino dalam sambutannya, Jumat (10/11/2023).

"Dan kebangaan kami di sini berada di Jakarta, yang luar biasa dalam bbrp tshun terakhir, negara yg bangga, tuan rumah yang bangga," ujarnya menambahkan.