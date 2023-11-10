Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini: Ujian Berat di Laga Pembuka, Garuda Asia Sanggup Berjaya?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |08:54 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini: Ujian Berat di Laga Pembuka, Garuda Asia Sanggup Berjaya?
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 malam ini akan diulas Okezone. Laga pembuka Piala Dunia U-17 2023 ini bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Laga ini bisa dibilang menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia U-17 yang pertama kalinya tampil di ajang Piala Dunia U-17. Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- sendiri mentas di Piala Dunia U-17 2023 dengan menyandang status sebagai tuan rumah.

Timnas Indonesia U-17

Sementara itu, Ekuador datang ke Indonesia dengan segudang pengalaman di Piala Dunia U-17. Sebelumnya, tim berjuluk La Tricolor junior itu sudah lima kali tampil di ajang Piala Dunia U-17 yakni pada edisi 2019, 2015, 2011, 1995, dan 1987.

Tak tanggung-tanggung, Ekuador mencapai hasil terbaik mereka di Piala Dunia U-17 pada 1995 dan 2015, yakni lolos ke perempatfinal. Kini, Ekuador mencatatkan penampilan keenam mereka di Piala Dunia U-17 2023 usai menjadi runner-up di Copa America U-17 2023.

Berkaca dari pencapaian sang lawan, Timnas Indonesia U-17 harus pantang lengah. Di sisi lain, Arkhan Kaka cs bukan tidak mungkin bisa memberikan kejutan dan meraih kejayaan dengan menjungkalkan La Tricolor junior pada laga nanti.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, telah membawa 21 pemain terbaiknya termasuk dua pemain Welber Jardim dan Amar Brkic. Ia enggan membebani anak asuhnya. Arsitek 47 tahun itu hanya menekankan Arkhan Kaka cs fokus agar bisa merebut hasil maksimal.

Halaman:
1 2
      
