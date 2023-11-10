Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Indonesia di Solo: Ada Duel Spanyol vs Kanada hingga Laga Final!

JADWAL Piala Dunia U-17 2023 Indonesia di Solo akan diulas Okezone. Sebanyak 14 pertandingan bakal dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo, mulai dari fase grup termasuk duel Spanyol vs Kanada, hingga laga final Piala Dunia U-17 2023!

Piala Dunia U-17 akan dilangsungkan pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di empat kota Indonesia. Sebut saja yakni Jakarta International Stadium (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), dan Stadion Manahan (Solo).

(Tampak luar Stadion Manahan, venue final Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Romensy August/MPI)

Sesuai hasil drawing, Timnas Indonesia U-17 selaku tuan rumah tergabung di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Sementara itu, Grup B diramaikan oleh tim kuat seperti Spanyol, Kanada, Mali, dan Uzbekistan. Sedangkan Grup C diisi sang juara bertahan Brasil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris.

Untuk Grup D dihuni Jepang, Polandia, Argentina, dan Senegal. Grup E diisi Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Terakhir, Grup F diramaikan Meksiko, Jerman, Venezuela, dan Selandia Baru.

Nantinya, hanya juara dan runner-up dari masing-masing grup yang akan lolos otomatis ke babak 16 besar. Selain itu, empat tim peringkat ketiga terbaik juga berhak mendapatkan tiket lolos ke babak selanjutnya.

Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi home base Timnas Indonesia U-17 dan tim Grup A lainnya selama babak fase grup. Di laga pertamanya, Timnas Indonesia U-17 ditantang Ekuador pada 10 November 2023 pukul 16.00 WIB. pukul 19.00 WIB.

Sementara itu, Stadion Manahan akan menjadi venue pertandingan Grup B yang terdiri dari Spanyol, Kanada, Mali, dan Uzbekistan. Stadion ini juga akan dipakai untuk menyelenggarakan laga semifinal, perebutan peringkat tiga, dan final Piala Dunia U-17 2023.