Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hari Pahlawan 10 November 2023, Momentum Timnas Indonesia U-17 Kejutkan Ekuador U-17 di Laga Pembuka Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |08:03 WIB
Hari Pahlawan 10 November 2023, Momentum Timnas Indonesia U-17 Kejutkan Ekuador U-17 di Laga Pembuka Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 siap beraksi melawan Ekuador U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

HARI Pahlawan jatuh pada hari ini, Jumat 10 November 2023. Bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, hari ini jadi momentum Timnas Indonesia U-17 kejutkan Ekuador U-17 di laga pembuka Piala Dunia U-17 2023.

Bagi yang belum tahu, Hari Pahlawan erat kaitannya dengan pertempuran hebat di Surabaya. Peristiwa tersebut terjadi pada 10 November 1945 silam atau beberapa bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Tak heran jika Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan. Kini, kota tersebut akan menjadi saksi perjuangan skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- di Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung sejak hari ini, Jumat 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang.

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Skuad asuhan Bima Sakti itu akan menghadapi Timnas Ekuador U-17 di matchday pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023.

Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 WIB. Laga ini akan disaksikan seluruh dunia khususnya pencinta sepakbola Tanah Air beberapa menit setelah opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 di tempat yang sama.

Timnas Indonesia U-17

Jelang menghadapi La Tricolor junior, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, enggan membebani anak asuhnya agar bisa bermain lepas. Juru taktik 47 tahun tersebut yakin Arkhan Kaka cs sudah tahu tugas dan cara untuk memenangkan pertandingan.

"Yang pasti saya tidak mau terlalu membebani pemain. Yang pasti mereka juga sadar ini kesempatan yang langka. Mereka sudah tahu tugas dan tanggung jawab. Selalu fokus dalam setiap pertandingan dan siap memberikan yang terbaik," ujar Bima Sakti, mengutip dari laman resmi PSSI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1646857/menakar-peluang-timur-kapadze-jadi-pelatih-timnas-indonesia-ivc.webp
Menakar Peluang Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/pangsuma_fc_menghancurkan_unggul_fc_malang_8_4.jpg
Hasil Pro Futsal League: Banjir 12 Gol, Pangsuma Hancurkan Unggul FC 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement