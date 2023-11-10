Hari Pahlawan 10 November 2023, Momentum Timnas Indonesia U-17 Kejutkan Ekuador U-17 di Laga Pembuka Piala Dunia U-17 2023

HARI Pahlawan jatuh pada hari ini, Jumat 10 November 2023. Bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, hari ini jadi momentum Timnas Indonesia U-17 kejutkan Ekuador U-17 di laga pembuka Piala Dunia U-17 2023.

Bagi yang belum tahu, Hari Pahlawan erat kaitannya dengan pertempuran hebat di Surabaya. Peristiwa tersebut terjadi pada 10 November 1945 silam atau beberapa bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Tak heran jika Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan. Kini, kota tersebut akan menjadi saksi perjuangan skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- di Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung sejak hari ini, Jumat 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang.

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Skuad asuhan Bima Sakti itu akan menghadapi Timnas Ekuador U-17 di matchday pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023.

Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 WIB. Laga ini akan disaksikan seluruh dunia khususnya pencinta sepakbola Tanah Air beberapa menit setelah opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 di tempat yang sama.

Jelang menghadapi La Tricolor junior, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, enggan membebani anak asuhnya agar bisa bermain lepas. Juru taktik 47 tahun tersebut yakin Arkhan Kaka cs sudah tahu tugas dan cara untuk memenangkan pertandingan.

"Yang pasti saya tidak mau terlalu membebani pemain. Yang pasti mereka juga sadar ini kesempatan yang langka. Mereka sudah tahu tugas dan tanggung jawab. Selalu fokus dalam setiap pertandingan dan siap memberikan yang terbaik," ujar Bima Sakti, mengutip dari laman resmi PSSI.