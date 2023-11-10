Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Piala Dunia U-17 2023 Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |07:05 WIB
Link Live Streaming Piala Dunia U-17 2023 Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, setelah persiapan yang panjang, Timnas Indonesia U-17 akhirnya akan memulai debut di turnamen akbar kelompok umur tersebut.

Laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 pun akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada hari ini, Jumat (10/11/2023) pukul 19.00 WIB. Kemenangan jelas bakal diincar oleh tim asuhan Bima Sakti tersebut.

Sebab tiga poin dari Ekuador U-17 akan menjaga kans Garuda Asia untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Perlu diketahui, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Panama U-17, Maroko U-17, dan tentu Ekuador U-17.

Ketiga lawan di Grup A jelas sama-sama berat, karena itulah Timnas Indonesa U-17 tidak boleh mengendurkan fokus dan harus selalu tampil maksimal di setiap laganya. Untungnya Timnas Indonesia U-17 tengah dalam kondisi terbaiknya jelang melawan Ekuador.

Timnas Indonesia U-17

Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Bima Sakti. Ia menyebut bahwa Nabil Asyura dan kawan-kawan siap tampil total saat menjamu Ekuador di laga pembuka Piala Dunia U-17 2023.

“Pemain dalam kondisi baik semuanya dan siap untuk bertanding besok,” kata Bima Sakti, mengutip dari situs resmi PSSI, Jumat (10/11/2023).

Halaman:
1 2
      
