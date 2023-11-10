Kisah Figo Dennis Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023

KISAH Figo Dennis tembus skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Gelandang akademi Persija Jakarta itu mengaku melalui perjalanan panjang untuk bisa berada di skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17.

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti mengumumkan 21 pemain untuk Piala Dunia U-17 2023 setelah melalui proses panjang. Figo termasuk di antara ke-21 nama tersebut.

Sejatinya, dia memang merupakan salah satu andalan Bima Sakti sejak Timnas Indonesia U-16. Pemain kelahiran Probolinggo, Jawa Timur itu bahkan ikut mengantar Timnas Indonesia U-16 menjuarai Piala AFF U-16 2022.

Kendati begitu, Figo tetap harus menghadapi perjalanan panjang seleksi pemain untuk skuad Timnas Indonesia U-17. Pemain berusia 17 tahun itu harus bersaing ketat dengan para pemain diaspora serta pemain-pemain yang ikut serta dalam seleksi 12 kota di Tanah Air.

“Proses yang saya jalani tentunya banyak, di antaranya bersaing dengan banyak pemain di luar sana,” ujar Figo, dilansir dari situs resmi Persija, Kamis (9/11/2023).

“Ada juga seleksi yang berlangsung di 12 kota dan itu menjadi tantangan buat saya untuk mendapatkan posisi utama di tim ini. Jadi saya harus banyak bekerja keras dan konsisten,” sambungnya.