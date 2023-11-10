Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Figo Dennis Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |04:02 WIB
Kisah Figo Dennis Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023
Figo Dennis sukses menembus skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Figo Dennis tembus skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Gelandang akademi Persija Jakarta itu mengaku melalui perjalanan panjang untuk bisa berada di skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17.

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti mengumumkan 21 pemain untuk Piala Dunia U-17 2023 setelah melalui proses panjang. Figo termasuk di antara ke-21 nama tersebut.

Bima Sakti

Sejatinya, dia memang merupakan salah satu andalan Bima Sakti sejak Timnas Indonesia U-16. Pemain kelahiran Probolinggo, Jawa Timur itu bahkan ikut mengantar Timnas Indonesia U-16 menjuarai Piala AFF U-16 2022.

Kendati begitu, Figo tetap harus menghadapi perjalanan panjang seleksi pemain untuk skuad Timnas Indonesia U-17. Pemain berusia 17 tahun itu harus bersaing ketat dengan para pemain diaspora serta pemain-pemain yang ikut serta dalam seleksi 12 kota di Tanah Air.

“Proses yang saya jalani tentunya banyak, di antaranya bersaing dengan banyak pemain di luar sana,” ujar Figo, dilansir dari situs resmi Persija, Kamis (9/11/2023).

“Ada juga seleksi yang berlangsung di 12 kota dan itu menjadi tantangan buat saya untuk mendapatkan posisi utama di tim ini. Jadi saya harus banyak bekerja keras dan konsisten,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1647089/hasil-liga-inggris-chelsea-ancam-posisi-arsenal-usai-hancurkan-burnley-20-ror.webp
Hasil Liga Inggris: Chelsea Ancam Posisi Arsenal usai Hancurkan Burnley 2-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel.jpg
Resmi! 5 Wakil Indonesia Lolos ke BWF World Tour Finals 2025, Jafar/Felisha Melengkapi Daftar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement