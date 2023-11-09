Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Siap Kejutkan La Tricolor?

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Matchday pertama Grup A tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Jelang duel kontra La Tricolor junior, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, menegaskan takkan membebani anak asuhnya. Sebab, arsitek 47 tahun tersebut yakin Arkhan Kaka cs sudah tahu tugasnya masing-masing untuk merebut hasil maksimal.

"Yang pasti saya tidak mau terlalu membebani pemain. Yang pasti mereka juga sadar ini kesempatan yang langka," ujar Bima Sakti, mengutip dari laman resmi PSSI.

"Mereka sudah tahu tugas dan tanggung jawab. Selalu fokus dalam setiap pertandingan dan siap memberikan yang terbaik," imbuhnya.

Tentunya, Timnas Indonesia U-17 tidak boleh lengah. Sebab, Ekuador punya pengalaman di Piala Dunia U-17 yakni lima kali tampil di ajang tersebut pada edisi 2019, 2015, 2011, 1995, dan 1987.

Bahkan, Ekuador mencapai hasil terbaik mereka di Piala Dunia U-17 pada 1995 dan 2015, yakni mencapai perempatfinal. Kini, Ekuador akan mencatatkan penampilan keenam mereka di Piala Dunia U-17 2023 usai menjadi runner-up di Piala Amerika Selatan U-17 2023.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 untuk kali perdana tampil di Piala Dunia U-17 tahun ini berkat status tuan rumah. Kendati demikian, Arkhan Kaka cs bukan tidak mungkin bisa memberikan kejutan terhadap La Tricolor junior pada laga nanti.