HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Apakah Piala Dunia U-17 Masuk Kalender FIFA? Ini Penjelasannya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |21:00 WIB
Apakah Piala Dunia U-17 Masuk Kalender FIFA? Ini Penjelasannya
Piala Dunia U-17 tidak masuk dalam kalender FIFA (Foto: FIFA)
APAKAH Piala Dunia U-17 masuk dalam kalender FIFA? Berikut penjelasannya.

Pada 2023, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17. FIFA menunjuk Indonesia setelah Peru memutuskan untuk mundur. Keputusan ini diambil dalam rapat Dewan FIFA di Zurich, Swiss, pada Jumat, 23 Juni 2023 lalu.

Trofi Piala Dunia U-17

Lantas, apakah Piala Dunia U-17 masuk kalender FIFA? Ini penjelasannya.

Piala Dunia U-17 2023 tidak masuk kalender FIFA. Artinya, Piala Dunia U-17 tidak mempengaruhi peringkat FIFA negara-negara yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Dengan begitu setiap klub tidak wajib melepas pemain-pemainnya untuk bermain dalam turnamen ini.

Perbedaan utama antara pertandingan yang masuk dalam kalender FIFA dan yang tidak adalah pengaruhnya terhadap peringkat FIFA suatu negara. Pertandingan yang terdaftar dalam kalender FIFA akan berdampak pada peringkat FIFA negara tersebut.

Selain itu, klub-klub biasanya harus melepas pemain-pemainnya untuk berpartisipasi dalam pertandingan yang termasuk dalam kalender FIFA.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
