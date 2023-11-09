Hasil Sabah FC vs Hai Phong di AFC Cup 2023-2024: Saddil Ramdani Cedera Usai Cetak 2 Assist, Wakil Malaysia Menang 4-1

Sabah FC menang telak 4-1 atas Hai Phong (Foto: Sabah FC)

HASIL Sabah FC vs Hai Phong di AFC Cup 2023-2024 akan dibahas di sini. Tim asal Malaysia, Sabah FC, sukses menang telak dengan skor 4-1 di Stadion Likas, Kinabalu, Kamis (9/11/2023).

Pemain Timnas Indonesia, Saddil Ramdani, bermain dalam laga ini dan mencatatkan dua assist. Namun, dia mengalami cedera yang merupakan kabar buruk jelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jalannya Pertandingan

Hai Phong sempat menguasai jalannya pertandingan di menit-menit awal, sedangkan Sabah FC terlambat panas. Meski demikian, Hai Phong tetap kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Justru Sabah FC yang berhasil unggul lebih dulu melalui aksi Daniel Ting di menit 19. Tembakan pertamanya sempat diantisipasi penjaga gawang Hai Phong Nguyen Van Toan.

Namun kemudian Daniel Ting menyambar bola rebound hasil tembakannya sendiri. Sabah FC pun unggul 1-0 atas sang tamu.

Assist Saddil Ramdani tercipta di menit 33. Umpan silang winger andalan Shin Tae-yong berhasil dikonversikan menjadi gol lewat tandukan Darren Lok.

Sempat dominan di menit awal, Hai Phong kemudian melempem di sisa babak pertama. Pada menit 38, Sabah FC berpeluang menggandakan keunggulan, namun tembakan Stuart Wilkin diantisipasi Nguyen Van Toan.

Dua menit berselang, giliran Saddil Ramdani yang mencoba ikut mencatatkan namanya di papan skor. Namun skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Peluang berbahaya Hai Phong baru tercipta di menit 58 lewat tembakan Lucao do Break. Namun upaya pemain asal Brasil itu diantisipasi kiper Sabah FC, Khairul Fahmi.

Hai Phong kembali berupaya memperkecil kedudukan lewat upaya Nguyen Huu Son. Namun lagi-lagi diamankan sang penjaga gawang Timnas Malaysia.

Memasuki menit 69, Saddil Ramdani mencetak assist keduanya pada laga ini. Umpan silang Saddil dari sepak pojok dikonversikan menjadi gol lewat tandukan Gabriel Peres.

Hai Phong akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan lewat tandukan Yuri Mamute di menit 84. Usai terjadinya gol tersebut, kabar buruk kembali menghampiri Timnas Indonesia.