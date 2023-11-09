Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Disorot AFC, Arkhan Kaka Masuk Dalam Daftar Pemain Asia yang Patut Diwaspadai di Piala Dunia U-17 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |18:00 WIB
Disorot AFC, Arkhan Kaka Masuk Dalam Daftar Pemain Asia yang Patut Diwaspadai di Piala Dunia U-17 2023
Penggawa Timnas Indonesia, Arkhan Kaka I(Foto: PSSI)
STRIKER Timnas Indonesia U-17, Arkhan Kaka, berhasil mencuri perhatian Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC). Namanya masuk dalam daftar pemain Asia yang patut diwaspadai di Piala Dunia U-17 2023.

Ada lima pemain yang dirilis AFC dalam kategori tersebut. Arkhan termasuk salah satu di antaranya bersama penggawa-penggawa muda Asia lain.

AFC melihat Arkhan merupakan salah satu pemain berbakat. Dia telah mengoleksi enam gol sejauh ini bersama Tim Merah Putih dalam keterangan AFC.

"Pemain muda berbakat ini mencetak enam gol di turnamen kualifikasi hanya untuk melihat Malaysia mengungguli timnya untuk mendapatkan tempat di Final Uzbekistan 2023. Ia akan menikmati kesempatan untuk menampilkan bakatnya di panggung global," tulis AFC, Kamis (9/11/2023).

Selain Arkhan, ada empat pemain lain yang juga dinilai berbahaya. Adapun keempat pemain yang dimaksud adalah Gaku Nawata (Jepang), Kim Myeong-jun (Korea Selatan), dan Lazizbek Mirzaev (Uzbekistan).

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang mentas di Piala Dunia kelompok umur tersebut. Skuad Garuda juga untuk kali pertamanya dipercaya menjadi tuan rumah.

