HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Berdarah seperti Shin Tae-yong!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |17:48 WIB
3 Pemain Keturunan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Berdarah seperti Shin Tae-yong!
Berikut 3 pemain keturunan Timnas Indonesia U-17 yang tampil di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@welber07official)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain keturunan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– tergabung di Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko di Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar di Indonesia pada 10 November - 2 Desember 2023.

Tim asuhan Bima Sakti itu bakal melakoni semua laga fase Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Di laga pertamanya, Timnas Indonesia U-17 langsung diuji oleh Ekuador pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Skuad Garuda Asia kemudian akan menantang Panama pada Senin, 13 November 2023 pukul 19.00 WIB. Terakhir, Arkhan Kaka cs bakal bersua dengan negara asal Afrika, Maroko, pada Kamis, 16 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Bima Sakti telah membawa 21 pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Dari 21 nama tersebut, di antaranya ada tiga pemain keturunan. Lantas, siapa sajakah ketiga pemain yang dimaksud?

Berikut 3 Pemain Keturunan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023:

3. Amar Brkic

Amar Brkic

Amar Brkic saat ini bermain untuk klub Jerman, TSG 1899 Hoffenheim U-17. Winger kanan 16 tahun itu bergabung dengan Hoffenheim U-17 sejak awal musim 2023-2024 dan telah tampil di Bundesliga U-17.

Amar Brkic menjadi salah satu pemain keturunan Jerman-Indonesia yang lahir di Frankurt pada 11 Juli 2007. Kemampuan dan pengalaman pemain berpostur 166 cm itu pun diharapkan dapat menambah daya gedor Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

2. Welber Halim

Welber Jardim

Welber Jardim merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Ayah sang bek kanan itu berasal dari Brasil, bernama Jesus Jardim. Welber Jardim sendiri besar di Brasil setelah lahir di Banjarmasin, pada 25 April 2007.

Welber Halim Jardim saat ini bermain untuk klub Brasil, Sao Paulo di akademinya. Pemain 16 tahun itu biasa dimainkan sebagai bek kanan atau tengah. Menariknya, Welber Jardim kerap dijuluki sebagai Neymar Jr-nya Indonesia berkat skill dan kemampuannya.

Halaman:
1 2
      
