HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liga Champions Asia 2023-2024: Saddil Ramdani Tebar Ancaman untuk Klub Vietnam

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |13:34 WIB
Liga Champions Asia 2023-2024: Saddil Ramdani Tebar Ancaman untuk Klub Vietnam
Penggawa Sabah FC, Saddil Ramdani (Foto: Instagram/Saddil Ramdani)
A
A
A

SABAH - Winger Timnas Indonesia, Saddil Ramdani, sukses membuat gentar pelatih calon lawannya jelang bentrok di Liga Champions Asia 2023-2024. Bersama Sabah FC, Saddil akan berhadapan melawan klub kasta tertinggi Liga Vietnam, Hai Phong FC.

Pertemuan itu akan digelar di Stadion Likas, Sabah, pada Kamis (9/11/2023) malam WIB nanti. Saddil pun menjadi salah satu pemain yang disorot oleh pelatih klub Hai Phong FC, Dinh Nghiem Chu.

Chu melihat Saddil merupakan salah satu pemain kunci milik Sabah. Saddil mendapat perhatian khususu dari Chu bersama satu rekan lainnya, Darren Lok.

Jelang bentrok, Chu justru tidak ingin memasang target muluk-muluk saat bertandang ke Sabah nanti. Dia hanya berharap bisa memetik satu poin pada laga tersebut.

Artinya, Chu cukup puas jika anak didiknya mampu menahan imbang Sabah FC. Sikap ini menunjukkan kualitas Saddil dan kolega di turnamen bergengsi Asia tersebut.

"Harapan kami besok adalah mendapatkan satu poin. Sabah bisa saya bilang banyak pemain bagus, terutama pemain nomor 67 (Saddil Ramdani) dan pemain nomor 28 (Darren Lok)," ujarnya, dipetik dari Makan Bola, Kamis (9/11/2023).

Halaman:
1 2
      
