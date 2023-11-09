3 Wasit Indonesia yang Bertugas di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Thoriq Alkatiri

ADA 3 wasit Indonesia yang bertugas di Piala Dunia U-17 2023. Ketiga wasit asal Tanah Air itu pun bertugas sebagai support referees di turnamen yang digelar di empat kota di Indonesia tersebut.

Seperti yang diketahui, Indonesia akan menggelar Piala Dunia U-17 2023 yang bakal dihelat pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Tidak hanya Timnas Indonesia U-17 saja yang ikut meramaikan turnamen akbar kelompok umur tersebut, tetapi wasit Tanah Air pun juga diikutsertakan.

Sebelumnya, FIFA sudah merilis nama 18 wasit utama, 36 asisten wasit, dan 18 wasit VAR yang bertugas di Piala Dunia U-17 2023. Menariknya, ada tiga wasit Indonesia yang juga didaftarkan tetapi hanya bertugas sebagai support referees atau wasit pendukung.

FIFA pun tak menjelaskan lebih detail apa tugas support referees di Piala Dunia U-17 2023 nanti. Lantas, siapa saja ketiga wasit Indonesia yang dimaksud?

Berikut 3 Wasit Indonesia yang Bertugas di Piala Dunia U-17 2023:

3. Aprisman Aranda





Aprisman diketahui memulai kariernya di bidang perwasitan sepakbola pada 2006. Ia pun memilih menjadi wasit karena sang ayah pun merupakan wasit nasional.

Aprisman meraih lisensi wasit dari PSSI pada 2008 silam. Lalu 12 tahun berselang, tepatnya pada 2020 lalu Aprisman pun mendapatkan lisensi wasit FIFA.

Prestasi menarik dari Aprisman adalah ia menjadi wasit keempat pada laga Timnas Indonesia vs Argentina di 2023 ini.