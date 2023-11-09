Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Wasit Indonesia yang Bertugas di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Thoriq Alkatiri

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |06:38 WIB
3 Wasit Indonesia yang Bertugas di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Thoriq Alkatiri
3 Wasit Indonesia yang Bertugas di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 3 wasit Indonesia yang bertugas di Piala Dunia U-17 2023. Ketiga wasit asal Tanah Air itu pun bertugas sebagai support referees di turnamen yang digelar di empat kota di Indonesia tersebut.

Seperti yang diketahui, Indonesia akan menggelar Piala Dunia U-17 2023 yang bakal dihelat pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Tidak hanya Timnas Indonesia U-17 saja yang ikut meramaikan turnamen akbar kelompok umur tersebut, tetapi wasit Tanah Air pun juga diikutsertakan.

Sebelumnya, FIFA sudah merilis nama 18 wasit utama, 36 asisten wasit, dan 18 wasit VAR yang bertugas di Piala Dunia U-17 2023. Menariknya, ada tiga wasit Indonesia yang juga didaftarkan tetapi hanya bertugas sebagai support referees atau wasit pendukung.

FIFA pun tak menjelaskan lebih detail apa tugas support referees di Piala Dunia U-17 2023 nanti. Lantas, siapa saja ketiga wasit Indonesia yang dimaksud?

Berikut 3 Wasit Indonesia yang Bertugas di Piala Dunia U-17 2023:

3. Aprisman Aranda

Aprisman Aranda

Aprisman diketahui memulai kariernya di bidang perwasitan sepakbola pada 2006. Ia pun memilih menjadi wasit karena sang ayah pun merupakan wasit nasional.

Aprisman meraih lisensi wasit dari PSSI pada 2008 silam. Lalu 12 tahun berselang, tepatnya pada 2020 lalu Aprisman pun mendapatkan lisensi wasit FIFA.

Prestasi menarik dari Aprisman adalah ia menjadi wasit keempat pada laga Timnas Indonesia vs Argentina di 2023 ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646631/indonesia-jadi-kontingen-terbesar-ke4-di-sea-games-2025-kirim-996-atlet-vrr.webp
Indonesia Jadi Kontingen Terbesar ke-4 di SEA Games 2025: Kirim 996 Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/timur_kapadze_1.jpg
Timur Kapadze ke Indonesia Bukan Wawancara dengan PSSI, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement