HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Radja Nainggolan Takjub Jordi Amat dan Sandy Walsh Mau Dinaturalisasi Jadi WNI dan Perkuat Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |06:33 WIB
Radja Nainggolan Takjub Jordi Amat dan Sandy Walsh Mau Dinaturalisasi Jadi WNI dan Perkuat Timnas Indonesia
Radja Nainggolan takjub Sandy Walsh dan Jordi Amat mau dinaturalisasi jadi WNI. (Foto: Aldi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

GELANDANG keturunan Indonesia yang pernah bermain untuk AS Roma hingga Inter Milan, Radja Nainggolan, takjub melihat Jordi Amat dan Sandy Walsh mau dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) demi memperkuat Timnas Indonesia. Radja Nainggolan takjub karena khususnya Sandy Walsh, mesti melewati penerbangan belasan jam dari Belgia ke Indonesia untuk membela skuad Garuda.

Sandy Walsh dan Jordi Amat merupakan dua pemain keturunan pertama yang direkomendasikan Shin Tae-yong kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Setelah melewati proses panjang berbulan-bulan, Sandy Walsh dan Jordi Amat resmi menjadi WNI pada 17 November 2022.

Jordi Amat dan Sandy Walsh

(Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi menjadi WNI pada 17 November 2022)

Demi mempermudah proses adaptasi, Jordi Amat bahkan rela meninggalkan klub asal Belgia, KAS Eupen, demi bergabung dengan Raksasa Malaysia, Johor Darul Ta’zim. Keputusan Jordi Amat ini sempat dipertanyakan netizen Indonesia, mengingat dirinya meninggalkan Liga Belgia yang kini menempati peringkat delapan di UEFA.

Sementara itu, Sandy Walsh masih berkarier di Liga Belgia bersama KV Mechelen. Lantas, apakah Radja Nainggolan kenal secara personal dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat?

Jawabannya iya karena Radja Nainggolan pernah berkarier 1,5 tahun (2021-2023) di Belgia, tepatnya dengan memperkuat Royal Antwerp. Saat itu beberapa kali Radja Nainggolan berduel dengan Sandy Walsh maupun Jordi Amat.

“Saya tahu dua pemain yang pernah saya lawan. Sandy Walsh adalah teman baik saya, kami dekat ketika dia di Belgia. Saya pernah melawan Jordi Amat, bek tengah, dia pernah bermain di Belgia juga,” kata Radja Nainggolan kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI).

Halaman:
1 2
      
