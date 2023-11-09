Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ambisi Timnas Uzbekistan U-17 Ukir Sejarah Baru di Piala Dunia U-17 2023, Siap Tampil Menggila?

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |03:05 WIB
Ambisi Timnas Uzbekistan U-17 Ukir Sejarah Baru di Piala Dunia U-17 2023, Siap Tampil Menggila?
Timnas Uzbekistan U-17 kala berlatih jelang Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Pelatih Timnas Uzbekistan U-17, Jamoliddin Rakhmatullaev, membeberkan target timnya di Piala Dunia U-17 2023. Dia menyebut Timnas Uzbekistan U-17 siap mengukir sejarah baru.

Ya, Timnas Uzbekistan U-17 akan turut ambil bagian di Piala Dunia U-17 2023. Ini jadi keikutsertaan tim itu yang ketiga kalinya di pentas Piala Dunia U-17.

Timnas Uzbekistan U-17

Dalam dua edisi sebelumnya, Timnas Uzbekistan U-17 selalu lolos dari fase gugur. Penampilan perdana mereka pada edisi 2011 bahkan sukses mencapai babak perempatfinal.

Sayangnya, perjuangan Timnas Uzbekistan U-17 ketika itu harus terhenti usai tumbang 0-2 dari Timnas Uruguay U-17. Sedangkan pada edisi 2013, mereka mencapai fase 16 besar. Langkahnya dihentikan Honduras dengan skor tipis 0-1.

Jamoliddin Rakhmatullaev mengungkapkan bahwa pada Piala Dunia U-17 2023, Timnas Uzbekistan U-17 memandangnya sebagai momentum penting untuk mengukir sejarah baru. Timnas Uzbekistan U-17 bertekad mengincar pencapaian yang lebih baik dibandingkan dua penampilan mereka sebelumnya di Piala Dunia U-17.

"Ya, Uzbekistan memang biasanya bisa berpartisipasi pada Piala Dunia di level usia muda. Dan memang benar, pencapaian terbaik kami ialah babak perempatfinal di edisi 2011,” kata Jamoliddin Rakhmatullaev, Rabu 8 November 2023.

“Kami akan berusaha untuk menulis sejarah baru di Piala Dunia U-17 2023 ini dan membuat negara kami lebih dikenali," lanjutnya.

"Soal aspek motivasi, saya pikir Timnas Uzbekistan U-17 tidak mengalami masalah. Seperti yang Anda tahu, semua pemain di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia ini memahami betapa besarnya kejuaraan ini," kata Jamoliddin.

