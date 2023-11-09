Real Madrid vs Braga: Rodrygo Senang Bisa Cetak Gol Lagi untuk Los Blancos

Rodrygo tampil apik kala Real Madrid menghadapi Braga di Liga Champions 2023-2024 dini hari tadi (Foto: Reuters)

MADRID – Real Madrid menang telak 3-0 atas Braga pada laga keempat fase grup Liga Champions 2023-2024, Kamis (9/11/2023) dini hari WIB. Salah satu gol Los Blancos dicetak Rodrygo di babak kedua.

Sementara dua gol Real Madrid lainnya kreasi Brahim Diaz dan Vinicius Junior. Usai pertandingan, Rodrygo mengaku senang bisa kembali mencetak gol untuk Real Madrid.

Ia pun berterima kasih kepada pelatih Carlo Ancelotti. Rodrygo merasa performa apiknya kali ini tidak terlepas dari peran sang pelatih yang terus mendukungnya untuk berkembang.

"Saya sangat senang, pertandingan yang sempurna, tiga gol, kami tidak kebobolan, saya sangat senang atas gol dan asisnya tetapi juga atas kemenangan dan klasifikasinya. Pelukan ini untuk berterima kasih kepada Ancelotti,” kata Rodrygo dinukil dari Marca, Kamis (9/11/2023).

“Kami harus menghargai orang-orang ketika kami tidak berada dalam momen yang hebat, Anda melihat orang-orang nyata di sana. Saya tidak berada dalam momen yang baik dan dia selalu bersama saya, saya mencetak gol dan saya memiliki kewajiban untuk datang dan merayakannya bersamanya,” sambungnya.