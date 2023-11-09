Advertisement
LIGA CHAMPION

Meski Sudah Lolos ke 16 Besar Liga Champions 2023-2024, Carlo Ancelotti Tak Mau Real Madrid Bersantai

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |08:32 WIB
Meski Sudah Lolos ke 16 Besar Liga Champions 2023-2024, Carlo Ancelotti Tak Mau Real Madrid Bersantai
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. (Foto: Reuters)
MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, meminta kepada anak buahnya untuk tidak bersantai di ajang Liga Champions 2023-2024 meski mereka sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Pasalnya Ancelotti mau Madrid tetap bermain serius di dua laga selanjutnya untuk memastikan Los Blancos menjadi juara Grup C tersebut.

Ya, Real Madrid telah menang meyakinkan atas Braga di Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol pada Kamis (9/11/2023) dini hari WIB. Bermain dominan, Los Blancos -julukan Real Madrid- berhasil mencanangkan tiga gol tanpa balas pada matchday keempat Grup C Liga Champions 2023-2024 tersebut.

Ketiga gol itu dicetak oleh Brahim Diaz (27’), Vinicius Junior (58’), dan Rodrygo (61’). Kemenangan ini membuat Real Madrid memastikan tiket babak 16 besar usai meraih empat kemenangan dan 12 poin di Grup C.

Ancelotti menyatakan Los Blancos berhasil menunjukkan kualitas sebagai tim yang berbahaya di Liga Champions. Don Carlo -julukan Carlo Ancelotti- senang Real Madrid tampil impresif dalam laga kandang maupun tandang.

Real Madrid vs Braga

“Real Madrid telah tampil lebih baik dibandingkan tim lain di kompetisi ini. Tidak mudah untuk selalu lolos dari Babak Grup, kami telah bermain sangat baik di empat pertandingan pertama, kandang dan tandang. Kami senang berada di babak 16 besar,” ujar Ancelotti dikutip dari laman resmi Real Madrid, Kamis (9/11/2023).

“Ini adalah kompetisi yang spesial bagi kami dan Real Madrid telah membangun sejarahnya di sini,” sambungnya.

