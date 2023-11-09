Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Daftar 6 Klub yang Lolos 16 Besar Liga Champions 2023-2024: Real Madrid dan Inter Milan Susul Manchester City

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |05:59 WIB
Daftar 6 Klub yang Lolos 16 Besar Liga Champions 2023-2024: Real Madrid dan Inter Milan Susul Manchester City
Daftar 6 Klub yang Lolos 16 Besar Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

DAFTAR 6 klub yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Setelah sebelumnya baru Manchester City dan RB Leipzig saja yang sudah meraih tiket ke 16 besar, kini bertambah empat tim lagi, yang mana salah duanya adalah Inter Milan dan Real Madrid.

Ya, pada matchday keempat fase grup Liga Champions 2023-3024 sudah dipastikan ada enam tim yang dinyatakan lolos ke babak 16 besar. Man City dan RB Leipzig menjadi dua tim pertama yang lolos usai merebut kemenangan pada laga yang digelar kemarin, Rabu 8 November 2023.

Lalu pada laga sisa matchday keempat yang baru saja dimainkan dini hari tadi, Kamis (9/11/2023), empat tim pun menyusul Man City dan RB Leipzig ke 16 besar. Keempat itu itu adalah Inter Milan, Real Madrid, Real Sociedad, dan Bayern Munich.

Senasib dengan Man City dan RB Leipzig yang sama-sama dari Grup G, dua tim dari Grup D, yakni Inter dan Sociedad juga kompak lolos ke 16 besar. Baik Sociedad dan Inter sama-sama mengoleksi 10 poin, sementara lawan mereka seperti RB Salzburg hanya 3 poin dan Benfica 0 poin.

Bayern Munich vs Galatasaray

Jelas perolehan 10 poin Inter Milan dan Sociedad sudah tak mungkin dikejar lagi oleh Salzburg atau Benfica di dua laga tersisa. Tentu dapat lolos lebih cepat memudahkan para pelatih untuk menghadapi dua laga tersisa.

