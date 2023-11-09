Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Babak Pertama FC Copenhagen vs Manchester United: Marcus Rashford Dikartu Merah, Skor Imbang 2-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |03:58 WIB
Hasil Babak Pertama FC Copenhagen vs Manchester United: Marcus Rashford Dikartu Merah, Skor Imbang 2-2!
Laga FC Copenhagen vs Manchester United di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL babak pertama FC Copenhagen vs Manchester United di Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. Setan Merah -julukan Man United- pun kini ditahan imbang 2-2.

Laga FC Copenhagen vs Manchester United digelar di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark, Kamis (9/11/2023) dini hari WIB. Man United unggul lebih dahulu lewat dua gol Rasmus Hojlund.

FC Copenhagen vs Manchester United

Sayangnya, Man United kemudian harus bermain dengan 10 orang saja karena Marcus Rashford dikartu merah wasit. Kondisi ini dimanfaatkan FC Copenhagen untuk menyamakan kedudukan.

Dalam laga ini, pemain keturunan Indonesia, Kevin Diks, turut mencuri perhatian. Sebab, dia dimainkan sang pelatih sejak menit awal laga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United membuka laga dengan begitu apik. Mereka bisa unggul cepat, bahkan kala pertandingan baru berjalan tiga menit!

Ialah Rasmus Hojlund yang sukses membawa Man United unggul 1-0. Dia berhasil menyambar bola dengan cepat usai mendapat umpan dari nomor Scott McTominay di mulut gawang Copenhagen. Man United pun unggul 1-0!

Tertinggal, FC Copenhagen berusaha keras mengejar. Salah satu peluang emas pun didapat di menit ke-24. Elyounoussi memberi umpan ciamik kepada Achouri yang sudah berada di depan gawang Man United. Sayang, Achouri gagal bergerak cepat sehingga bola langsung ditangkap oleh Andre Onana.

Alih-alih mencetak gol, FC Copenhagen justru kebobolan lagi. Lagi-lagi, Rasmus Hojlund yang sukses mencatatkan namanya di papan gol pada menit ke-28. Man United pun makin unggul 2-0!

Jelang akhir laga, Man United justru mendapat petaka. Mereka terpaksa bermain dengan 10 orang usai Marcus Rashford diusir keluar lapangan pada menit ke-42 karena melakukan pelanggaran keras kepada Elias Jelert kala berebut bola. Wasit memberi Rashford kartu merah usai mengecek VAR.

Unggul jumlah pemain, FC Copenhagen akhirnya bisa memecah kebuntuan. Gol ciamik dicetak oleh Mohammed Elyounoussi di menit ke-45.

Jelang akhir laga, Kevin Diks melepaskan serangan berbahaya ke gawan Man United. Tetapi sayang, bola tendangannya masih melenceng tipis dari gawang Man United.

Duel berjalan lebih sengit setelah itu, FC Copenhagen mendapat hadiah penalti dari wasit usai Harry Maguire melakukan handsball. Diogo Goncalves yang jadi eksekutor pun sukses menjalankan pekerjaannya dengan baik. Skor berubah menjadi 2-2. 

