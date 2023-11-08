Alasan Radja Nainggolan Terima Pinangan PSSI Jadi Duta Piala Dunia U-17 2023

ALASAN Radja Nainggolan terima pinangan PSSI jadi duta Piala Dunia U-17 2023 terungkap. Eks bintang Eropa keturunan Indonesia itu mengatakan menjadi duta Piala Dunia U-17 2023 adalah wadah untuk mempelajari banyak hal baru bagi dirinya.

Ya, Radja Nainggolan akan turut meramaikan Piala Dunia U-17 2023 yang sebentar lagi akan segera bergulir di Indonesia. Tepatnya, turnamen itu akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Radja Nainggolan mengaku tidak ragu sedikitpun untuk menerima tawaran PSSI untuk menjadi duta Piala Dunia U-17 2023. Sebab menurutnya, banyak hal yang bisa dipelajari ketika menjadi duta Piala Dunia U-17 2023. Eks pemain Inter Milan itu pun senang bisa bertemu banyak orang untuk menjalin relasi di kampung halamannya.

“Untuk saya, berada di sini adalah seperti, Anda tahu, Indonesia selalu mewakili saya, banyak hal yang bisa dipelajari, selalu penting, ketika memiliki kemungkinan untuk datang, saya tidak ragu untuk menerimanya,” ujar Radja Nainggolan pada konferensi pers yang dihadir MNC Portal Indonesia (MPI) di Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

“Sementara itu, selalu penting bertemu orang-orang baru, lalu juga mengunjungi Indonesia, ini kedua kalinya saya di sini, ini seperti hal baru di hidup saya,” lanjutnya.

Radja Nainggolan juga mengaku senang bisa menyaksikan aksi-aksi calon bintang di masa depan. Sebab, pemain berdarah batak itu juga pernah merasakan bagaimana sulitnya merintis karier di usia dini.