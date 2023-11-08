Presiden FIFA Gianni Infantino Pamer Foto Bersama Presiden Jokowi Jelang Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia

PRESIDEN FIFA Gianni Infantino pamer foto bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) jelang Piala Dunia U-17 2023. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Piala Dunia U-17 2023 akan segera dimulai pada 10 November 2023 dan akan berlangsung hingga 2 Desember 2023. Sebanyak empat stadion dipilih sebagai venue, yaitu Jakarta International Stadium, Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Gianni Infantino memamer foto bersama Presiden Republik Indonesia Jokowi, Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir, dan gelaran Piala Dunia U-19 pada 2019. Postingan itu sudah disukai 24 ribu pengguna instagram.

"Indonesia akan menggelar Piala Dunia U-17 FIFA 2023 dalam waktu dua hari dan saya ingin mengucapkan terima kasih sepenuh hati kepada Presiden tuan rumah, Joko Widodo, dan Ketum PSSI Erick Thohir atas dukungan mereka kepada FIFA menjelang penyelenggaraan ini. peristiwa bersejarah!," tulis Gianni Infantino di akun instagram-nya @Gianni_Infantino, Rabu (9/11/2023).

Pria berusia 53 mengatakan mendukung penuh perhelatan ajang yang pertama kalinya digelar di Indonesia itu. Dia harap seluruh kontestan bisa menampilkan performa terbaiknya pada Piala Dunia U-17.