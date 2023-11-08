Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia yang Dipuji Habis-habisan Negara Peserta, Nomor 1 Bikin Geleng-Geleng Kepala!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |18:41 WIB
2 Stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia yang Dipuji Habis-habisan Negara Peserta, Nomor 1 Bikin Geleng-Geleng Kepala!
Berikut 2 stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia yang dipuji habis-habisan negara peserta. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 2 stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia yang dipuji habis-habisan negara peserta akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, ada empat stadion yang dijadikan venue Piala Dunia U-17 2023, yakni Stadion Manahan Solo, Jakarta International Stadium (JIS), Stadion si Jalak Harupat dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

Sejumlah negara peserta pun sudah melakukan pemantauan langsung ke beberapa stadion di atas. Dari pantauan tersebut, sejumlah pujian pun dilontarkan perwakilan peserta Piala Dunia U-17 2023. Lantas, stadion mana saja yang telah mendapatkan pujian?

Berikut 2 stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia yang dipuji habis-habisan negara peserta:

2. Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya)

Stadion Gelora Bung Tomo

(Stadion Gelora Bung Tomo, venue opening ceremony Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)

Pelatih Timnas Ekuador U-17, Diego Martinez, awalnya mendiskreditkan Stadion Gelora Bung Tomo setelah mengetahui stadion berkapasitas 45.000 penonton ini berada di area persawahan.

Namun, ketika meninjau langsung, Diego Martinez takjub. Pelatih yang mengantarkan Ekuador U-17 finis runner-up Copa America U-17 2023 itu kaget dengan fasilitas lengkap yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo.

"Saya awalnya bingung melihat suasana stadion di sini (Stadion Gelora Bung Tomo). Beberapa area di sekitarnya tidak terlihat ada gedung-gedung untuk istirahat dan yang ada hanya area persawahan," kata Diego Martinez dalam rilis LOC Piala Dunia U-17 2023 yang diterima Okezone.

"Awalnya saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan," kata Diego Martinez.

Halaman:
1 2
      
