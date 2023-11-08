Alasan Israel Tidak Ikut Piala Dunia U-17 2023

MENGHITUNG beberapa hari lagi, tepat 10 November Piala Dunia U-17 2023 akan segera diselenggarakan. Pada ajang perhelatan tersebut FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah untuk memeriahkan semarak perlombaan olahraga sepakbola.

Sebanyak 24 negara akan bergabung untuk bertarung pada turnamen bergengsi tersebut. Namun apakah negara Israel akan ikut? Mengingat belakangan negara satu ini menjadi topik dunia karena kembali terlibat konflik peperangan dengan Palestina.

Ternyata negara Israel tidak ikut bermain meramaikan Piala dunia U-17 2023. Lantas apa alasan di balik ketidakikutsertaan negara Israel pada ajang perlombaan bergengsi ini?

Simak jawaban dan informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (08/11/2023) terkait alasan Israel tidak ikut piala dunia U-17 2023.

Dari 24 negara yang tergabung dalam dalam ajang perlombaan U-17 2023, ternyata tidak ada nama Israel pada daftar peserta. Tentu saja hal ini memicu banyak pertanyaan para pencinta sepakbola. Sempat terjadi ketakutan bahwa di balik konflik peperangan yang terjadi negara Israel masih bisa ikut serta partisipasi Timnas Israel U-17 dalam turnamen itu.

Namun, Timnas Israel U-17 sudah dipastikan tidak lolos ke Piala Dunia U-17 2023. Mengapa demikian? Rupanya terdapat alasan di balik negara Israel tidak ikut serta meramaikan turnamen U-17 2023 di Indonesia, yakni mereka gagal lolos di kualifikasi Piala Eropa U-17 2023.