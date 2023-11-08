Reaksi Pelatih Usai Borneo FC Kukuh Puncaki Klasemen Liga 1 2023-2024: Ini Baru Dimulai

SAMARINDA – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, bereaksi usai timnya sukses bertengger kukuh di puncak klasemen Liga 1 2023-2024. Dia memilih merendah atas pencapaian itu.

Pieter Huistra justru menyebut perjuangan Pesut Etam -julukan Borneo- baru akan dimulai. Pria asal Belanda itu juga melihat perjalanan yang akan ditempuh pasukannya masih sangat panjang.

Menurutnya, kesuksesan Borneo FC untuk menempati puncak klasemen Liga 1 2023-2024 ini didapat berkat kerja keras di jalan yang positif, berkembang, dan maju. Liga 1 2023-2024 dipandang lebih alot dari musim sebelumnya.

Meski demikian, Huistra tetap mengaku senang Stefano Lilipaly dan kolega mampu menunjukkan performa apik kali ini. Namun, dia terus mengingatkan kepada pasukannya untuk bersiap menatap putaran kedua nanti.

"Rasanya menyenangkan kami berada di puncak klasemen liga,” ujar Huistra, dikutip dari rilis dari PT LIB, Rabu (7/11/2023).