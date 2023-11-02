Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Borneo FC vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Felipe Cadenazzi Hattrick, Pesut Etam Sikat Macan Putih 3-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |20:52 WIB
Hasil Borneo FC vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Felipe Cadenazzi <i>Hattrick</i>, Pesut Etam Sikat Macan Putih 3-0
Trigol Felipe Cadenazzi membantu Borneo FC menang 3-0 atas Persik Kediri (Foto: Twitter/@BorneoSMR)
A
A
A

SAMARINDA - Hasil Borneo FC vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Pesut Etam.

Seluruh gol kemenangan tuan rumah diborong Felipe Cadenazzi (4', 11', 48'). Hasil itu membawa Borneo FC kukuh di puncak klasemen Liga 1 2023-2024 dengan nilai 38 dari 18 laga.

Borneo FC vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Borneo FC langsung tancap gas sejak menit awal ke pertahanan Persik. Dan terbukti, tim berjuluk Pesut Etam itu berhasil membuka keran golnya lewat gol cepat Felipe Cadenazzi di menit ke-4.

Cadenazzi kembali menjadi momok bagi skuad Macan Putih karena berhasil mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-11. Unggul 2-0 membuat para pemain Pesut Etam semakin percaya diri dalam menggempur lini pertahanan tim tamu.

Setelah itu, pertandingan berjalan cukup alot. Persik perlahan mulai menemukan ritme permainannya kendati Borneo FC masih kerap menyulitkannya. Hingga pertandingan memasuki menit ke-30 belum ada tambahan gol yang tercipta.

Borneo FC masih terus berupaya menambah pundi-pundi golnya. Tapi sampai peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, belum ada tambahan gol yang tercipta. Pesut Etam unggul sementara atas Persik dengan skor 2-0.

