Borneo FC vs Persik Kediri: Tak Mau Hilang Poin di Kandang, Pesut Etam Siap Matikan Pergerakan Lawan

SAMARINDA – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, menatap optimis laga melawan Persik Kediri dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Tak mau timnya kehilangan poin, Pieter Huistra memastikan Pesut Etam -julukan Borneo FC- siap matikan pergerakan lawan.

Pieter Huistra mengatakan timnya tidak akan memberi ruang untuk Persik Kediri mengembangkan permainan. Dengan begitu, laga diyakini akan berakhir manis untuk Borneo FC.

“Kami melakukan analisIS terhadap mereka. Jika tim memberikan mereka bermain dan memberikan ruang, akan berbahaya,” kata Pieter Huistra, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (2/11/2023).

“Menjadi dominan di pertandingan juga adalah cara kami untuk bermain. Jadi, ini juga akan terjadi di pertandingan dan ini sangatlah penting,” lanjutnya.