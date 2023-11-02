Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC vs Persik Kediri: Tak Mau Hilang Poin di Kandang, Pesut Etam Siap Matikan Pergerakan Lawan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:16 WIB
Borneo FC vs Persik Kediri: Tak Mau Hilang Poin di Kandang, Pesut Etam Siap Matikan Pergerakan Lawan
Borneo FC kala berlaga di Liga 1. (Foto: Ligaindonesiabaru.com)
A
A
A

SAMARINDA – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, menatap optimis laga melawan Persik Kediri dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Tak mau timnya kehilangan poin, Pieter Huistra memastikan Pesut Etam -julukan Borneo FC- siap matikan pergerakan lawan.

Pieter Huistra mengatakan timnya tidak akan memberi ruang untuk Persik Kediri mengembangkan permainan. Dengan begitu, laga diyakini akan berakhir manis untuk Borneo FC.

Borneo FC

“Kami melakukan analisIS terhadap mereka. Jika tim memberikan mereka bermain dan memberikan ruang, akan berbahaya,” kata Pieter Huistra, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (2/11/2023).

“Menjadi dominan di pertandingan juga adalah cara kami untuk bermain. Jadi, ini juga akan terjadi di pertandingan dan ini sangatlah penting,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644565/malam-ini-jadwal-indonesia-vs-mali-u23-hamidou-makalou-siap-tempur-di-pakansari-gli.webp
Malam Ini! Jadwal Indonesia vs Mali U-23: Hamidou Makalou Siap Tempur di Pakansari
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/hardiyanto_kenneth.jpg
Dominasi Percasi DKI Jakarta: Pertahankan Gelar Juara Umum Kejurnas Catur 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement