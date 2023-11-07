Pemkab Bandung Sediakan Tiket Gratis Piala Dunia U-17 2023 untuk Para Pelajar

Tiket nonton Piala Dunia U-17 2023 dibagikan gratis di Bandung untuk para pelajar (Foto: PSSI)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bandung sediakan tiket gratis Piala Dunia U-17 2023 untuk para pelajar. Laga-laga Piala Dunia U-17 2023 di Bandung akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat.

Yosep Nugaraha selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, mengatakan bahwa FIFA memiliki ketentuan khusus untuk pembelian tiket Piala Dunia U-17 2023, yaitu melalui laman khusus.

"Tiket gratis untuk pelajar, ada ketentuan khusus yang diatur. Sekarang masih ditindaklanjuti oleh panitia. Prinsipnya sudah ada kesiapan untuk itu," tutur Yosep, Senin (6/11/2023).

Yosep mengharapkan agar masyarakat meramaikan dan menyaksikan langsung Piala Dunia U-17 2023 dengan datang ke stadion. Selain itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna juga telah meminta ASN untuk meramaikan perhelatan Piala Dunia U-17.

"Kapan lagi ada kesempatan seperti ini. Bisa menyaksikan sepak bola tingkat dunia secara langsung di stadion," katanya.

Lebih lanjut Yosep mengatakan, harga tiket yang ditawarkan oleh FIFA tidaklah mahal untuk ukuran masyarakat saat ini.

Bila dirata-ratakan, kata dia, untuk tiket terusan yakni bisa menyaksikan 12 laga, hanya Rp30.000 per pertandingan.