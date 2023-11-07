Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemkab Bandung Sediakan Tiket Gratis Piala Dunia U-17 2023 untuk Para Pelajar

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |19:30 WIB
Pemkab Bandung Sediakan Tiket Gratis Piala Dunia U-17 2023 untuk Para Pelajar
Tiket nonton Piala Dunia U-17 2023 dibagikan gratis di Bandung untuk para pelajar (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bandung sediakan tiket gratis Piala Dunia U-17 2023 untuk para pelajar. Laga-laga Piala Dunia U-17 2023 di Bandung akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat.

Yosep Nugaraha selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, mengatakan bahwa FIFA memiliki ketentuan khusus untuk pembelian tiket Piala Dunia U-17 2023, yaitu melalui laman khusus.

Piala Dunia U-17 2023

"Tiket gratis untuk pelajar, ada ketentuan khusus yang diatur. Sekarang masih ditindaklanjuti oleh panitia. Prinsipnya sudah ada kesiapan untuk itu," tutur Yosep, Senin (6/11/2023).

Yosep mengharapkan agar masyarakat meramaikan dan menyaksikan langsung Piala Dunia U-17 2023 dengan datang ke stadion. Selain itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna juga telah meminta ASN untuk meramaikan perhelatan Piala Dunia U-17.

"Kapan lagi ada kesempatan seperti ini. Bisa menyaksikan sepak bola tingkat dunia secara langsung di stadion," katanya.

Lebih lanjut Yosep mengatakan, harga tiket yang ditawarkan oleh FIFA tidaklah mahal untuk ukuran masyarakat saat ini.

Bila dirata-ratakan, kata dia, untuk tiket terusan yakni bisa menyaksikan 12 laga, hanya Rp30.000 per pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646349/link-live-streaming-bundesliga-borussia-dortmund-vs-stuttgart-tayang-di-vision-znu.webp
Link Live Streaming Bundesliga: Borussia Dortmund vs Stuttgart Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_2.jpg
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Masih Terikat Kontrak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement