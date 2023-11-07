Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bakal Lebih Menakutkan Jika Shin Tae-yong Bisa Bicara Bahasa Indonesia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |14:46 WIB
Timnas Indonesia Bakal Lebih Menakutkan Jika Shin Tae-yong Bisa Bicara Bahasa Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
JAKARTA – Timnas Indonesia dinilai bakal lebih menakutkan jika sang pelatih, Shin Tae-yong bisa bicara bahasa Indonesia. Hal ini diungkapkan pelatih Persita Tangerang, Divaldo Alves.

Sebagai pelatih, Alves mengaku memiliki prinisip tersendiri dalam mengasuh tim sepak bola, yakni perihal komunikasi. Alves mengakui keberhasilan Shin Tae-yong dalam meloloskan tiga kelompok Timnas Indonesia ke Piala Asia.

Namun menurutnya, kiprah Shin Tae-yong akan lebih cemerlang andai dia menguasai bahasa Indonesia. Hal ini dinilai menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih asal Korea Selatan itu.

“Yang saya sedih sedikit, dia (Shin Tae-yong) tidak bisa bahasa Indonesia, kalau (bisa) bahasa (Indonesia) pasti lebih bagus lagi, tambah bagus, tapi saya lihat positif,” kata Alves dikutip Youtube Mahardhika Entertainment, Selasa (7/11/2023).

Shin Tae-yong sendiri selalu ditemani sang interpreter, Jeong Seok-seo kala mengasuh Timnas Indonesia. Sang penerjemah, yang akrab disapa Jeje selalu berada di sisi Shin Tae-yong, baik dalam sesi latihan, pertandingan, konferensi pers, maupun wawancara bersama media.

Jika Jeje berhalangan hadir, maka Shin Tae-yong akan dibantu pelatih kiper, Yoo Jae-hoon yang merupakan legenda Persipura Jayapura. Ya, eks penjaga gawang itu fasih berbicara bahasa Indonesia lantaran sudah malang melintang di sepak bola tanah air.

