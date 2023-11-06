Timnas Indonesia Bakal Diperkuat Gelandang dan Penyerang Keturunan dari Eropa, Exco PSSI Pastikan atas Rekomendasi Shin Tae-yong

JAKARTA – Exco PSSI, Arya Sinulingga, memastikan dua pemain naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia berdasarkan rekomendasi sang pelatih, Shin Tae-yong. Pemain itu berposisi penyerang dan gelandang yang sesuai dengan kebutuhan Timnas Indonesia.

Arya mengatakan PSSI tidak akan asal-asalan dalam melakukan proses naturalisasi pemain. Jadi, dia harus memastikan pemain itu benar-benar dibutuhkan oleh Timnas Indonesia.

"Tidak ada pemain yang kami naturalisasi tidak berdasarkan rekomendasi pelatih. Ada kebutuhan di posisi itu (gelandang dan penyerang)," kata Arya di GBK Arena, Senin (6/11/2023).

"Kedua pemain itu mainnya bagus. Pasti mainnya bagus. Pasti di atas rata-rata pemain timnas kita," tambahnya.

Arya Sinulingga mengatakan kedua pemain yang akan dinaturalisasi itu kini mendapat jam terbang bersama klubnya. Namun, dia belum bisa membocorkan informasi terkait sosok pemain itu dan klub yang dibela.