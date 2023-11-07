Profil Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Diperkuat Wonderkid Barcelona, Mampu Bawa Pulang Trofi?

PROFIL Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Tim asuhan Jose Lana itu memiliki wonderkid Barcelona, Marc Guiu, yang menjadi perbincangan beberapa waktu lalu.

Bagi Spanyol, ini merupakan keikutsertaan mereka yang ke-11 kali. Namun, sejauh ini mereka belum pernah juara. Jadi, Spanyol mengincar gelar juara dunia pertamanya di level U-17.

Timnas Spanyol U-17 akan berada di Grup B pada Piala Dunia U-17 2023. Mereka bersaing dengan Kanada, Mali, dan Uzbekistan untuk laga-laga fase grup yang akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo.

Perjalanan Lolos ke Piala Dunia U-17 2023

Timnas Spanyol U-17 bakal menyandang sebagai predikat calon juara di Piala Dunia U-17 2023. Mereka lolos ke ajang ini sebagai semifinalis dari Piala Eropa U-17 2023 yang diselenggarakan pada musim panas lalu.

Timnas Spanyol U-17 tampil gemilang di fase grup pada ajang itu, dengan meraih tujuh poin dari tiga laga kontra Serbia, Italia, dan Slovenia. Di perempatfinal, mereka menggilas Republik Irlandia dengan skor telak 3-0.

Sayangnya, Spanyol kalah 1-3 di semifinal dari Prancis. Namun, itu sudah cukup meloloskan mereka ke Piala Dunia U-17 2023 yang diadakan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 ini.