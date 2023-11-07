Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Diperkuat Wonderkid Barcelona, Mampu Bawa Pulang Trofi?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |14:15 WIB
Profil Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Diperkuat Wonderkid Barcelona, Mampu Bawa Pulang Trofi?
Timnas Spanyol U-17 berlatih di Indonesia jelang Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Laman resmi Timnas Spanyol)
A
A
A

PROFIL Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Tim asuhan Jose Lana itu memiliki wonderkid Barcelona, Marc Guiu, yang menjadi perbincangan beberapa waktu lalu.

Bagi Spanyol, ini merupakan keikutsertaan mereka yang ke-11 kali. Namun, sejauh ini mereka belum pernah juara. Jadi, Spanyol mengincar gelar juara dunia pertamanya di level U-17.

Timnas Spanyol U-17

Timnas Spanyol U-17 akan berada di Grup B pada Piala Dunia U-17 2023. Mereka bersaing dengan Kanada, Mali, dan Uzbekistan untuk laga-laga fase grup yang akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo.

Perjalanan Lolos ke Piala Dunia U-17 2023

Timnas Spanyol U-17 bakal menyandang sebagai predikat calon juara di Piala Dunia U-17 2023. Mereka lolos ke ajang ini sebagai semifinalis dari Piala Eropa U-17 2023 yang diselenggarakan pada musim panas lalu.

Timnas Spanyol U-17 tampil gemilang di fase grup pada ajang itu, dengan meraih tujuh poin dari tiga laga kontra Serbia, Italia, dan Slovenia. Di perempatfinal, mereka menggilas Republik Irlandia dengan skor telak 3-0.

Sayangnya, Spanyol kalah 1-3 di semifinal dari Prancis. Namun, itu sudah cukup meloloskan mereka ke Piala Dunia U-17 2023 yang diadakan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/18/51/1645711/tiga-tahun-berturutturut-askrindo-raih-juara-umum-aaui-cup-2025-qdu.jpg
Tiga Tahun Berturut-turut, Askrindo Raih Juara Umum AAUI CUP 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/rafael_struick.jpg
Rafael Struick Kirim Ancaman Serius untuk Vietnam dan Thailand jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement