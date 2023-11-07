Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pembukaan Piala Dunia U-17 2023 di Mana?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |13:53 WIB
Pembukaan Piala Dunia U-17 2023 di Mana?
Stadion Gelora Bung Tomo bakal jadi venue pembukaan Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMBUKAAN Piala Dunia U-17 2023 di mana? Seperti yang diketahui, Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir pun memastikan Indonesia sudah siap sebagai tuan rumah dalam ajang tersebut.

Indonesia pun sudah memilih empat stadion untuk menggelar Piala Dunia U-17 2023, yakni Stadion Manahan (Solo), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Jakarta International Stadium (Jakarta), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya).

Sementara, pembukaan Piala Dunia U-17 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Stadion ini telah siap sepenuhnya dengan standar tinggi untuk menyambut pertandingan pertama Piala Dunia U-17 2023.

Ketua PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa semua permintaan dari FIFA terkait peningkatan standar venue telah dipenuhi dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjadikan Piala Dunia U-17 2023 sebagai ajang yang berkesan dan sukses.

Stadion Gelora Bung Tomo (PSSI)

Dengan total 24 negara peserta yang terbagi dalam 6 grup, pertandingan ini akan berlangsung mulai dari Jumat, 10 November hingga Sabtu, 2 Desember 2023. Mereka akan bersaing untuk bisa menjadi tim U-17 terbaik di dunia.

Dalam fase grup, Timnas Indonesi U-17 akan berkompetisi di Grup A bersama dengan Ekuador (CONMEBOL), Panama (CONCACAF), dan Maroko (CAF/Afrika).

Halaman:
1 2
      
